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出版：2026-Aug-08 09:00
更新：2026-Aug-08 09:00

海德園現樓｜518呎兩房開放式廚房戶 睡房改造為多用途空間(多圖有片)｜柴灣新盤

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海德園現樓｜518呎兩房開放式廚房戶 睡房改造為多用途空間(多圖有片)｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」第1期已屆現樓，發展商最新開放3個現樓單位予公眾人士參觀。其中第228D室，實用面積518方呎，兩房連開放式廚房設計，外望市景及柴灣泳池景觀。

整體設計以Fluidity&Artistry為概念，透過開放式布局及靈活空間規劃，展現現代都市生活方式。全屋以清新的淺木色調為基礎，配合簡約線條及藝術家具，營造寧靜舒壓的居家氛圍。

客飯廳面積接近200方呎，空間感十足。客廳選用多件國際知名品牌家具，包括Giorgetti椅子、Molteni & C沙發、B&B Italia茶几，以及法國Saint-Louis手工水晶燈飾。至於廚房工作檯面長達3.2米，提供充足的備餐及烹飪空間。

⇊直擊海德園第1228D

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主人房擁轉角窗設計

主人房面積約80方呎，擺放Queen Size雙人床後，仍能做到三邊落床。房間特別設有轉角窗設計，引入更多自然光，令空間感更顯開揚明亮；同時可欣賞柴灣泳池景觀。整體設計延續全屋淺木色調及簡約美學，營造舒適寧靜的休憩空間。

另一間睡房面積超過50方呎，原有睡房經過改動後，打造為集書房及居家健身室於一身的多用途空間。設計核心在於空間轉換，透過拆除原有小睡房間隔牆，將走廊與室內空間無縫連接，進一步提升整體空間感及採光效果。

「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397938方呎。

即睇柴灣海德園1期最新資訊 (House730)

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