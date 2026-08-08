海德園現樓｜518呎兩房開放式廚房戶 睡房改造為多用途空間(多圖有片)｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」第1期已屆現樓，發展商最新開放3個現樓單位予公眾人士參觀。其中第2座28樓D室，實用面積518方呎，兩房連開放式廚房設計，外望市景及柴灣泳池景觀。

整體設計以Fluidity&Artistry為概念，透過開放式布局及靈活空間規劃，展現現代都市生活方式。全屋以清新的淺木色調為基礎，配合簡約線條及藝術家具，營造寧靜舒壓的居家氛圍。

客飯廳面積接近200方呎，空間感十足。客廳選用多件國際知名品牌家具，包括Giorgetti椅子、Molteni & C沙發、B&B Italia茶几，以及法國Saint-Louis手工水晶燈飾。至於廚房工作檯面長達3.2米，提供充足的備餐及烹飪空間。