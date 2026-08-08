熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
%E5%9C%B0%E7%94%A2
出版：2026-Aug-08 12:00
更新：2026-Aug-08 12:00

上然會所｜室內連戶外綠化空間共逾10萬呎 設超過50項設施(多圖有片)｜大埔新盤

分享：
50

上然會所｜室內連戶外綠化空間共逾10萬呎 設超過50項設施(多圖有片)｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」已屆現樓，會所由著名室內設計團隊ARK設計，靈感源於瑞士悠然的山居生活，設計上重視建築內外的高度融合，透過不同材質的紋理和質感打造溫暖柔和的空間，以及大面積的玻璃窗，將室外綠意和陽光引入室內。另外燈光設計團隊LIGHTLINKS則為空間注入柔和的光影效果，令住戶仿如置身於瑞士小木屋中，體會身心合一的悠逸境界。

利用地勢高差分為三大區域

「上然」利用地勢高差將地塊劃分為三大區域，包括「Garden Deck」、「Mountain Deck」及「Sky Deck」，各由兩幢住宅大樓組成。三大區域的專屬會所「Garden Club」、「Mountain Club」及「Sky Club」，室內面積連戶外綠化休憩空間合共逾10萬方呎，提供超過50項設施，包括長約50米的室外游泳池、長約25米的室內恆溫游泳池、長約200米的戶外環迴緩跑徑、可作籃球場或羽毛球場的多用途運動場、休閒輕膳空間Cafe Feast & Bistro、引領孩子探索的童趣天地，以及配備帶氧、重訓、單車及躍動專區的健身室等。

迎賓大堂 Ch (5) Ch (6) Ch (3) Ch (2) Ch (4) Ch (8) Ch (7) Ch (1) Ch (15) Ch (12) Ch (13) Ch (14) Ch (9) Ch (11) Ch (10) 光影長廊 (2) 光影長廊 Garden Club會所大堂 共享工作空間 尚然廳 Sky Club戶外空間 Ch (16)

健身室除了配置意大利著名品牌Technogym的頂級器材外，更引進獲世界級職業運動員選用作為訓練裝備的英國頂尖品牌Wattbike智能單車，Wattbike結合運動與創新科技，能精準模擬不同地形及阻力，無論是單車初學者進行體能鍛鍊、資深愛好者追求進階表現，或用作復健訓練，為住戶帶來專業級運動體驗。

發展商表示，項目管理費暫定每方呎約4.68元。

即睇大埔上然第3期最新資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務