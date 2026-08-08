上然會所｜室內連戶外綠化空間共逾10萬呎 設超過50項設施(多圖有片)｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」已屆現樓，會所由著名室內設計團隊ARK設計，靈感源於瑞士悠然的山居生活，設計上重視建築內外的高度融合，透過不同材質的紋理和質感打造溫暖柔和的空間，以及大面積的玻璃窗，將室外綠意和陽光引入室內。另外燈光設計團隊LIGHTLINKS則為空間注入柔和的光影效果，令住戶仿如置身於瑞士小木屋中，體會身心合一的悠逸境界。

利用地勢高差分為三大區域

「上然」利用地勢高差將地塊劃分為三大區域，包括「Garden Deck」、「Mountain Deck」及「Sky Deck」，各由兩幢住宅大樓組成。三大區域的專屬會所「Garden Club」、「Mountain Club」及「Sky Club」，室內面積連戶外綠化休憩空間合共逾10萬方呎，提供超過50項設施，包括長約50米的室外游泳池、長約25米的室內恆溫游泳池、長約200米的戶外環迴緩跑徑、可作籃球場或羽毛球場的多用途運動場、休閒輕膳空間Cafe Feast & Bistro、引領孩子探索的童趣天地，以及配備帶氧、重訓、單車及躍動專區的健身室等。