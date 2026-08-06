新盤登場｜牛池灣「33清水灣」分5期發展 第1期提供361伙

(左至右)九龍建業市務及銷售部經理陳世傑、九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳、九龍建業市務及銷售部助理經理劉倬江、九龍建業市務及銷售部經理方梓彥。

九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，「33清水灣」的命名意念源自項目坐落清水灣道 33 號的矜罕地段。數字「33」取自項目的尊屬門牌，簡潔鮮明、易於識別，建立獨一無二的身份標誌；中文名稱「清水灣」及英文名稱「CLEARWATER BAY」則承載清水灣道一帶的地域底蘊，呼應項目背靠飛鵝山、面向維港東的獨特位置。項目總樓面面積約210萬方呎，由五座摩天住宅大樓及大型商場組成，住宅大樓最高建築高度達香港主水平基準高度約215 米，將坐擁逾65萬方呎大型旗艦商場並將與港鐵彩虹站無縫連接。項目定價將參考鐵路上蓋盤，包括啟德。

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目，今日(6日)正式命名為「33清水灣」(33 CLEAR WATER BAY)，項目由五座摩天住宅大樓及基座大型購物商場組成，將分5期發展合共提供超過2,000伙；第1期提供361伙，涵蓋兩至四房，現正待批售樓紙，獲批後將隨即推出。

九龍建業市務及銷售部經理方梓彥表示，項目第1期將設361伙，標準單位實用面積由492方呎至1,039方呎，涵蓋兩房至四房間隔，戶型多元實用。而第1期各戶型的實用面積、單位比例及詳細間隔將稍後於售樓說明書公布。

九龍建業市務及銷售部助理經理劉倬江表示，項目基座將設有逾65萬方呎大型商場，將無縫連接港鐵彩虹站，並將三座寶貴的香港歷史建築融入其中，為區內注入嶄新的商業及旅遊發展動力，同時進一步完善社區生活配套。住客會所及園林空間合共逾20萬方呎，多層式大型豪華會所與約25米高的空中園林建築相互輝映，設施涵蓋室內外泳池、旗艦級健身中心及三大宴會廳並提供多項休閒及親子設施。