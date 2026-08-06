中原與香港測量師學會及香港代理專業協會聯合舉辦「從北部都會區看香港未來發展」講座

近年政府致力發展北部都會區，早前國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在訪港調研行程中更特別親臨實地考察，可見該區發展潛力巨大，並獲得中央政府及國家「十五五規劃」的高度關注與支持。有見北部都會區新盤近日已積極進行前期軟銷工作，大有機會於本月推售，中原地產特別聯同香港測量師學會及香港代理專業協會攜手舉辦「從北部都會區看香港未來發展講座」主講嘉賓為前規劃署署長及香港房屋協會主席凌嘉勤教授。

凌教授是專業城市規劃師，實務經驗豐富廣泛，他曾參與全港策略規劃、跨境規劃、香港國際機場和東涌新市鎮規劃、《城市規劃條例》檢討、海濱規劃和發展、規劃執管和檢控及新發展區規劃等工作，亦有參與北部都會區的規劃，會上分享香港從過去城市發展以回應需求及發展主導，逐漸轉為現時以願景及就業帶動，希望將香港未來打造為宜居、具競爭力及可持續發展的城市，未來北部都會區發展將以「雙城三圈」為基礎，以港深融合發展為助力，構建完整的創科產業生態系統，成為香港第二個經濟引擎，融合並幅射大灣區，成為宜居宜業宜遊的都會區。是次分享更吸引多間發展商派員出席，並於會上與主講嘉賓交流互動，一眾精英主管們開拓視野獲益良多、更緊握市場脈動，帶著滿滿的收穫及啟發返回崗位，相信未來向客人講解及推介時更得心應手，大家以更積極的姿態迎接未來北都都會區一系列銷售項目的挑戰與機遇。