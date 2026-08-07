佐敦廟街全幢商住大廈放售 意向價1.08億

政府近年大力「搶人才」並擴大非本地生名額，學生宿舍供不應求，根據教資會最新數據顯示，預計本港整體學生宿舍的缺口或將擴大至逾約7萬個床位以上。龐大需求吸引不少大財團及機構相繼入市。其中，內地電商京東於月內接連斥資逾約10億元購入油麻地及灣仔全幢物業改裝作學生宿舍，反映市場對學生宿舍前景充滿信心，並引發周邊改裝宿舍的投資熱潮。有業主趁機放售旗下位於佐敦廟街95至97號全幢物業，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜，意向價約1.08億元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次獨家代理的物業為佐敦廟街95至97號全幢，位處地標廟街牌坊旁。地盤面積約1,371方呎，總樓面面積約8,212方呎，意向價約1.08億元，呎價約1.31萬元。他補充，是次放售物業樓高6層，1樓至6樓為住宅（不設4樓），每層各設2個單位，合共提供約35間房間，室內設有共居式內置洗手間單位。地下為商舖，除一個面積約400方呎的單邊舖位交吉外，其餘舖位皆已租出，當中一個旺舖更由連鎖便利店7-Eleven承租。全幢目前月租收入約42萬元，物業將以現狀、部份交吉及部份連租約形式出售，適合意向改裝為學生宿舍或服務式住宅的長線投資者及營運者購入營運。

陳權威續稱，業主於早前曾斥資約千萬元為大廈進行全方位改裝與重塑，並於2021年完成全面翻新工程，整體室内裝修及基礎設施齊備，更特別於大廈內加建升降機並貫通各個樓層，提升租戶居住與出行便利性。新買家能省卻大翻新及申請加建升降機的繁複手續，更可即買即營運。

陳權威指出，物業座落於佐敦核心商圈，佐敦作為連通尖沙咀、柯士甸和旺角的九龍核心樞紐，五線鐵路匯聚，交通非常便利，加上物業周邊商業配套完善，各大銀行、中港跨境巴士站、精品酒店及米芝蓮食肆近在咫尺。周邊為跨境巴士集中地，可直達大灣區各個核心城市，匯集大量經商、旅遊及探親的高消費中港跨境客群。