50指標屋苑上周買賣錄65宗 按周增近5% 利嘉閣：近五周最多｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，對上一周持續受惡劣天氣影響，加上市場靜候美國議息結果及息口風向，導致指標屋苑交投量未有太大起色，僅錄微升。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（27/7—2/8）共錄65宗買賣個案，較前周(20/7—26/7）的62宗增加近5%，已是自六月底至今的近五周最多。
港島區按周增40% 新界區按周減4%
按地區劃分，上周三區指標屋苑交投量個別發展，港島區按周增加、九龍區持平，新界區交投量則按周減少。當中港島區8個指標屋苑上周共錄14宗買賣，較前周的10宗增加40%，其中太古城期內連錄8宗成交，按周急增3倍；嘉亨灣及藍灣半島上周各錄2宗及1宗交投，雙雙突破前周的零成交的靜局。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄25宗交投，與前周的宗數相同，其中麗港城交投量由前周的1宗，急增4倍至上周的5宗；黃埔花園及淘大花園分別錄得6宗及2宗買賣，按周增幅各自達1倍；惟海逸豪園期內僅錄1宗買賣，較前周的3宗減少67%。
「零成交」屋苑按周持平
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄26宗買賣，較前周的27宗減少1宗或4%，其中麗城花園及盈翠半島各錄1宗成交，按周減幅分別達50%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有17個屋苑錄得「零成交」，與前周的數量相同，當中港島區及九龍區各佔2個及8個屋苑，新界區則佔7個。
冀8月可較7月有較佳表現
陳海潮指出，近期市場仍處整固回氣階段，而不少業主趁暑假外遊，無心戀戰，準買家見議價空間不大也未見十分積極入市。綜觀50指標屋苑買賣已連續五周處於70宗以下的低位反覆徘徊，料購買力已在不斷累積中，並將伺有新盤再推，帶動整體氣氛升溫後，二手指標屋苑亦料借勢回勇，期待八月份可較七月份有較佳表現。