50指標屋苑上周買賣錄65宗 按周增近5% 利嘉閣：近五周最多｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，對上一周持續受惡劣天氣影響，加上市場靜候美國議息結果及息口風向，導致指標屋苑交投量未有太大起色，僅錄微升。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（27/7—2/8）共錄65宗買賣個案，較前周(20/7—26/7）的62宗增加近5%，已是自六月底至今的近五周最多。

港島區按周增 40% 新界區按周減 4%

按地區劃分，上周三區指標屋苑交投量個別發展，港島區按周增加、九龍區持平，新界區交投量則按周減少。當中港島區8個指標屋苑上周共錄14宗買賣，較前周的10宗增加40%，其中太古城期內連錄8宗成交，按周急增3倍；嘉亨灣及藍灣半島上周各錄2宗及1宗交投，雙雙突破前周的零成交的靜局。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄25宗交投，與前周的宗數相同，其中麗港城交投量由前周的1宗，急增4倍至上周的5宗；黃埔花園及淘大花園分別錄得6宗及2宗買賣，按周增幅各自達1倍；惟海逸豪園期內僅錄1宗買賣，較前周的3宗減少67%。