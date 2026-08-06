7月僅1盤獲批售樓紙 待批預售申請創21個月新高｜一手市況

地政總署今日6日)公布，7月僅批出1份預售樓花同意書，為華潤置地（海外）旗下西南九龍新盤「叡璟I」，涉及507伙。同時接獲5個項目預售樓花同意書新申請，涉及2,246伙。

同時亦包括嘉里等發展的紅磡銀漢街項目2期，涉及259伙。長實發展的同區啟明街23號項目，設有566伙，以及

新申請中，除房協旗下土瓜灣道463號資助出售房屋項目，涉及800伙外。其餘4個均為私樓項目，共涉1,446伙。包括嘉里建設(683)旗下的銀漢街項目第2期，涉及259伙，預計關鍵日期為2028年6月30日，樓花期約22個月；長江實業集團(1113)旗下的啟明街23號，涉566伙，預計關鍵日期為2028年9月30日，樓花期約26個月；遠東發展(035)西營盤崇慶里/桂香街發展項目，亦申請預售，項目涉及210伙單位，預計關鍵日期為2027年12月30日，樓花期約17個月；至於剛進行命名的九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」，第3A期亦於上月申請預售，本期涉及411伙，預計關鍵日期為2028年6月30日，樓花期約23個月。