紅磡The Haddon高層一房戶2萬獲承租 業主買入即享4.3厘回報｜入伙盤租賃

中原地產黃埔區副分區營業經理吳國豪表示，分行最新促成1宗紅磡The Haddon租賃成交，單位為高層U室，實用面積262方呎，採一房間隔，單位座向西北方，享市景，最新以20,000元租出，呎租達76元。

吳國豪指，上址業主剛於今年2月以557萬元買入單位，持貨短短半年，是次租出單位可即享高達4.3厘租金回報，回報豐厚。

「THE HADDON」位於黃埔街1號，設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房；當中一房及兩房佔全盤約九成。項目不設住客車位。