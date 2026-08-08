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出版：2026-Aug-08 15:00
更新：2026-Aug-08 15:00

上車客入手九龍灣泰峯兩房戶 原業主揸手2年微賺8%｜入伙盤成交

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上車客入手九龍灣泰峯兩房戶 原業主揸手2年微賺8%｜入伙盤成交

上車客入手九龍灣泰峯兩房戶 原業主揸手2年微賺8%｜入伙盤成交

中原地產中九龍淘大分行經理陳允中表示，分行最新促成1宗九龍灣泰峯交投，單位為2B座低層D室，實用面積428方呎，採兩房間隔，享內園景，原以730萬元放售，最新以703萬元成交，呎價16,425元。

陳允中指，新買家為上車客，見單位景觀清靜，議價後感合理即決定入市自用。據了解，原業主於20245月以651萬元買入單位，持貨2年多，現沽貨帳面可獲利52萬元離場，單位期內升值8%

資料顯示，泰峯位於觀塘道55號，設有2座住宅物業，提供807伙，基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎。

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