大碼豪宅發力 逾5千萬物業成升市火車頭 峻譽．渣甸山頻錄大額成交

2026年上半年本港豪宅市場交投轉趨熾熱，當中造價逾5,000萬元的中高價大碼物業更突圍而出，成為引領大市向上的「火車頭」。據市場數據顯示，2026年上半年價值5,001萬至1億元的私人住宅一手登記錄231宗，涉資高達156億元，連續3年半高於二手登記宗數。單計港島區上半年價值5,000萬元以上的一手成交(扣除1億元以上內部轉讓)更錄得179宗，按年升1.29倍。

全數四房單位房間享維港景致

「峻譽．渣甸山」憑藉極高私隱度及傳統尊貴地段優勢，前臨維港、後靠山巒，約七成單位景觀無遮擋，而所有四房單位房間均可享有海景，令項目不乏矚目大額成交。其中一個實用面積1,679平方呎的四房雙套連車位大宅，近期以8,280萬元透過招標易手，折合實用呎價達49,315元，預期第一座餘貨將有5%至8%的上升空間。項目同座另一個尚待開售、實用面積同樣達1,679平方呎的1座18樓A室單位，屬四房設計，設有獨立私人升降機大堂，客飯廳與四間睡房坐向一致，住戶可飽覽港島城市美景以至維港海景。