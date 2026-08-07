海外樓市｜「日本優先」終極辣招 高市早苗推永住權門檻全面收緊 觸發港人續簽拒絕潮

近年日圓持續處於低位，不少香港人均有意透過創業或工作移居日本。然而，隨著高市早苗政府上台，日本正落實「日本優先」並全面收緊外國人移居與永住門檻。新政策下，從經營管理簽證到永住權的審批均步入「地獄級」難度，部分行業的簽證甚至被煞停，大批在日港人及外籍人士正面臨被迫離場的嚴峻危機。

長期以來，日本外國人口僅佔約3%。雖然有專家指，日本須引進移民解決勞動力短缺，但近期日本民族主義情緒高漲，保守派斥責外國人利用簽證漏洞無限期滯留。對此，日本當局大幅提高「經營管理簽證」的獲取難度，將註冊資本要求由以往的500萬日圓(約24.8萬港元)飆升至3,000萬日圓(約150萬港元)，並強制要求聘用至少一名全職本地員工。

這項突如其來的轉變，令全日本約4.7萬名依賴該簽證在城鄉經營小餐館的外籍老闆陷入絕境。

3年前以經營管理簽證落戶沖繩，並在當地開設攝影公司的陳氏夫婦，他們在沖繩購入物業以及公司投資花費近300至400萬港元，然而，在近月因未有增聘員工而被拒絕續簽，攝影公司亦被逼無奈結業。陳生指，計劃今年內返港，然而現年6歲的女兒已融入當地的生活，對於全家被逼回流，覺得新規十分殘忍。