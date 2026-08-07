提供逾2000伙 九龍建業牛池灣新盤「33清水灣」

九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，項目第一期提供361伙，實用面積由492至1,039平方呎，涵蓋2房至4房間隔，可迎合家庭客、換樓客及投資者所需。陳淑芳續稱，項目正待預售樓花同意書，如果能在8月內獲批，將隨即展開銷售，定價將參考港鐵上蓋項目，包括啟德及九龍區項目。

九龍建業(0034)旗下位於牛池灣清水灣道項目，正式命名為「33清水灣」(33 CLEAR WATER BAY)，項目將分5期發展，合共提供超過2,000伙；第1期提供361伙，戶型涵蓋兩至四房，現正待批售樓紙，獲批後將隨即推出，定價將參考港鐵上蓋項目。

定價參考港鐵上蓋項目

陳淑芳續指，「33清水灣」設5座住宅大樓，住宅樓面面積近120萬方呎，該項目另設大型商場。至於九龍建業市務及銷售部經理陳世傑則稱，項目連接彩虹站，配合擬建的彩虹東站，有機會享雙站優勢；此外，他認為現時香港經濟情況理想，相信項目可吸引多元客人，包括大量本地客，故不擔心對銷情。

另一方面，九龍建業市務及銷售部助理經理劉倬江表示，「33清水灣」基座設65萬方呎商場，並保留3座歷史建築，以及有住宅會所園林空間逾20萬，提供宴會廳及健身室等設施。