提供逾2000伙 九龍建業牛池灣新盤「33清水灣」

九龍建業(0034)旗下位於牛池灣清水灣道項目，正式命名為「33清水灣」(33 CLEAR WATER BAY)，項目將分5期發展，合共提供超過2,000伙；第1期提供361伙，戶型涵蓋兩至四房，現正待批售樓紙，獲批後將隨即推出，定價將參考港鐵上蓋項目。
九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，項目第一期提供361伙，實用面積由492至1,039平方呎，涵蓋2房至4房間隔，可迎合家庭客、換樓客及投資者所需。陳淑芳續稱，項目正待預售樓花同意書，如果能在8月內獲批，將隨即展開銷售，定價將參考港鐵上蓋項目，包括啟德及九龍區項目。
定價參考港鐵上蓋項目
陳淑芳續指，「33清水灣」設5座住宅大樓，住宅樓面面積近120萬方呎，該項目另設大型商場。至於九龍建業市務及銷售部經理陳世傑則稱，項目連接彩虹站，配合擬建的彩虹東站，有機會享雙站優勢；此外，他認為現時香港經濟情況理想，相信項目可吸引多元客人，包括大量本地客，故不擔心對銷情。
另一方面，九龍建業市務及銷售部助理經理劉倬江表示，「33清水灣」基座設65萬方呎商場，並保留3座歷史建築，以及有住宅會所園林空間逾20萬，提供宴會廳及健身室等設施。
九龍建業市務及銷售部經理方梓彥表示，單位設計注重開揚及自然採光，標準樓層高度約3.1米，特色單位達約3.3米。
九建陳淑芳：樓市整體穩定
被問及項目的命名靈感來源，陳淑芳解釋「33清水灣」的命名意念源自項目坐落清水灣道33號，而該項目為集團今年重點銷售項目，顯示集團充分反映看好豪宅市道。至於對樓市的看法，陳淑芳認為近期一手市場雖有放緩，但整體環境持續穩定。
此外，近月發展商積極推出新盤，根據地政總署資料顯示，7月份共有5個住宅項目申請預售樓花，涉及2,246伙，其中包括，遠展發展(0035)的西營盤崇慶里/桂香街發展項目，涉及210伙。