古洞北PARK SILICON第2期開價 利嘉閣鄭健糧:預期入伙呎租約50元 回報近4厘

北部都會區發展步伐持續加快，會德豐地產旗下古洞北焦點住宅項目PARK SILICON第2期PALO SPRINGS今日正式公布首張價單，首批推出65伙，折實平均呎價17,671元，折實入場費由505.7萬元起。利嘉閣地產新界區董事鄭健糧(Sunny)表示，今次項目首張價單定價具競爭力，屬市場可接受水平，相信發展商希望以具吸引力的價格搶佔市場焦點，加快吸納北部都會區概念下的用家及投資者。若以未來預期呎租約50元計算，租金回報有機會接近4厘，極具投資及長線收租吸引力。

鄭氏續指，PARK SILICON第2期坐落古洞北核心發展區，受惠於北部都會區及港深創科園雙重發展優勢。而隨着港深創科園第一期項目陸續投入運作，而第二批四幅土地亦展開招標，預計未來將吸引大量創科企業、高端科研人才及專業技術人員進駐區內，形成龐大的居住及租賃需求。