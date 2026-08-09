WHITESAND COVE洋房9938萬「雙破頂」標售 刷新白沙灣紀錄｜西貢新盤

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，是次成交反映市場對優質臨海豪宅的殷切需求。「WHITESAND COVE」坐擁白沙灣珍貴臨海地段，為區內唯一全新臨海住宅項目。項目以低密度設計，全盤僅設6座洋房，每座均配備私人電梯及專屬車位，兼享遼闊海景及高度私隱，市場極為罕有。

洋房僅餘最後 4 座

封海倫指出，項目繼日前錄得天台特色戶成交後，最新再錄得面積最大的洋房成交，並一舉刷新白沙灣區內成交價及呎價紀錄，充分反映高端買家對項目質素、地段及稀缺性的高度認同，進一步鞏固「WHITESAND COVE」作為區內指標臨海豪宅的地位。目前項目洋房僅餘最後4座，特色單位亦僅餘少量可供發售，集團將繼續採取惜售策略，因應市場需求適時推售。項目迄今累售13伙，套現約3.9億元。

「WHITESAND COVE」合共提供40戶，由6座洋房及5座低密度住宅大樓組成。洋房實用面積由2,195至3,162方呎，間隔包括三房三套及五房五套，所有洋房均配備私人電梯及專屬車位，盡顯氣派及私隱。住宅單位全為寬敞大戶，實用面積由833至1,772方呎，間隔涵蓋三房一套、四房雙套至四房四套。