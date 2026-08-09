PARK SILICON開價｜首推2期涉65伙 最平505萬 折實均呎17671元｜古洞新盤

北部都會區古洞北首個新盤正式開價，由會德豐地產發展、位於鄉梓路23號的「PARK SILICON」於上周五(7日)公布首張價單，推出第2期PALO SPRINGS共65伙，提供最高15%折扣，折實售價由505.7萬元起，折實呎價由15,903元起，折實平均呎價17,671元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目屬古洞區首個私人發展項目，今批價單料可為該區產生指標作用，定價已參考新界主要成熟鐵路樓盤價錢，預計本月中展開首輪銷售。

該盤首批65伙全數位於第2A座，包括23伙一房、21伙兩房連開放式廚房及21伙兩房連梗廚，實用面積介乎311至480方呎。扣除最高15%折扣後，單位折實售價由505.7萬至866.9萬元，折實呎價介乎15,903元至18,174元；當中有23伙低於570萬元，44伙低於800萬元。整批單位以折實價計，預計可套現約4.65億元。