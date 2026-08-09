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出版：2026-Aug-09 13:44
更新：2026-Aug-09 13:44

PARK SILICON開價｜首推2期涉65伙 最平505萬 折實均呎17671元｜古洞新盤

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「PARK SILICON」公布首張價單，推出第2期PALO SPRINGS共65伙，折實售價由505.7萬元起。(蘇文傑攝)

北部都會區古洞北首個新盤正式開價，由會德豐地產發展、位於鄉梓路23號的「PARK SILICON」於上周五(7)公布首張價單，推出第2PALO SPRINGS65伙，提供最高15%折扣，折實售價由505.7萬元起，折實呎價由15,903元起，折實平均呎價17,671元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目屬古洞區首個私人發展項目，今批價單料可為該區產生指標作用，定價已參考新界主要成熟鐵路樓盤價錢，預計本月中展開首輪銷售。

該盤首批65伙全數位於第2A座，包括23伙一房、21伙兩房連開放式廚房及21伙兩房連梗廚，實用面積介乎311480方呎。扣除最高15%折扣後，單位折實售價由505.7萬至866.9萬元，折實呎價介乎15,903元至18,174元；當中有23伙低於570萬元，44伙低於800萬元。整批單位以折實價計，預計可套現約4.65億元。

入場單位為318呎一房

入場單位為2A6B室，實用面積318方呎，一房間隔，折實售價505.7萬元，折實呎價15,903元。至於兩房入場單位為2A6D室，實用面積432方呎，折實售價741.2萬元，折實呎價17,157元。

黃光耀指出，項目坐落北部都會區中心地帶，不但鄰近新田科技城及河套區港深創科園等創科地帶，更鄰近雙魚河高尚地段，打造全新「北環．上雙魚」尊尚生活概念。首推第2期「PALO SPRINGS」，而第1期「PARK SILICON」則有機會於下年現樓登場，與港鐵古洞站落成時間相若，相信屆時能引起市場關注。

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「PARK SILICON」項目分兩期發展，合共提供781伙。當中第2期「PALO SPRINGS」由2A及2B座組成，設27層，提供324伙，單位實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房戶、78伙兩房(開放式廚房)戶、139伙兩房(梗廚)戶、52伙三房(開放式廚房)戶，以及12伙平台特色戶。

即睇古洞PARK SILICON第1期最新資訊 (House730)

即睇古洞PARK SILICON第2期最新資訊 (House730)

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