PARK SILICON首日收逾700票 超額認購近10倍｜古洞新盤

北部都會區古洞北首個新盤、由會德豐地產發展、位於鄉梓路23號的「PARK SILICON」於上周五(7日)公布首張價單，推出第2期PALO SPRINGS共65伙，提供最高15%折扣，折實售價由505.7萬元起，折實呎價由15,903元起，折實平均呎價17,671元。
擬推三房戶型招標發售
項目昨日(8日)起正式向公眾開放示範單位及接受認購登記，極速錄得逾700票，以首張價單65伙計算，超額認購近10倍。黃光耀透露，首日入票人士中，大部分來自新界，包括上水本區，約30%來自九龍，深圳及內地；買家看好「北環．上雙魚」地利優勢及發展潛力，約60%買家打算購入單位自用，亦有部分為看好「北都新中環」古洞北未來租務潛力的投資客。戶型方面，兩房單位極受歡迎，而三房戶亦獲不少換樓客熱烈查詢，因此項目有機會推出三房戶型並以招標形式發售。
展銷廳首日開放錄逾5000參觀人次
為配合項目的創科定位，項目於上周五(7日)晚上舉行「創科風潮VIP之夜」，以前瞻科技為主題，現場設有AI雞尾酒體驗及機械人熱舞表演；項目代言人「AI古仔」更驚喜現身與機械人同台共舞，帶動全場氣氛。更特別邀得名人謝寧即場製作富硒蛋卷，現場蛋香四溢。活動共吸引逾1,000名嘉賓到場支持，為項目推售拉開序幕。
展銷廳繼續推出一系列創科體驗活動，包括AI創意照相專區及電子遊戲競技，吸引大批家庭客到場參與。在吸引開價與精彩活動的雙重帶動下，展銷廳首日開放即錄逾5,000參觀人次，預計將吸引更多準買家到場。
「PARK SILICON」項目分兩期發展，合共提供781伙。當中第2期「PALO SPRINGS」由2A及2B座組成，設27層，提供324伙，單位實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房戶、78伙兩房(開放式廚房)戶、139伙兩房(梗廚)戶、52伙三房(開放式廚房)戶，以及12伙平台特色戶。