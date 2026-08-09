PARK SILICON首日收逾700票 超額認購近10倍｜古洞新盤

北部都會區古洞北首個新盤、由會德豐地產發展、位於鄉梓路23號的「PARK SILICON」於上周五(7日)公布首張價單，推出第2期PALO SPRINGS共65伙，提供最高15%折扣，折實售價由505.7萬元起，折實呎價由15,903元起，折實平均呎價17,671元。

擬推三房戶型招標發售

項目昨日(8日)起正式向公眾開放示範單位及接受認購登記，極速錄得逾700票，以首張價單65伙計算，超額認購近10倍。黃光耀透露，首日入票人士中，大部分來自新界，包括上水本區，約30%來自九龍，深圳及內地；買家看好「北環．上雙魚」地利優勢及發展潛力，約60%買家打算購入單位自用，亦有部分為看好「北都新中環」古洞北未來租務潛力的投資客。戶型方面，兩房單位極受歡迎，而三房戶亦獲不少換樓客熱烈查詢，因此項目有機會推出三房戶型並以招標形式發售。