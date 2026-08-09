PARK SILICON舉辦「古洞文化遊」 串連生態保育與歷史文化｜古洞新盤

會德豐為專才打造的「會見生活圈」平台日前特別舉辦「古洞文化遊」活動，在社企「街坊帶路」的導賞下，共逾50位小紅書粉絲參加。

北部都會區古洞北首個新盤、由會德豐地產發展、位於鄉梓路23號的「PARK SILICON」早前已公布首張價單，發展商為專才打造的「會見生活圈」平台日前特別舉辦「古洞文化遊」活動，在社企「街坊帶路」的導賞下，共逾50位小紅書粉絲參加。

燕崗村村長親自導賞 分享鄉村推動計劃

參加者搭乘專車穿梭古洞，感受塱原自然濕地及雙魚河的明媚風光，參觀燕崗村並品嚐河上鄉地道豆腐花。燕崗村村長侯榮光更親自導賞，帶粉絲認識燕崗村百年歷史，並分享燕崗村鄉村推動計劃，希望打造成未來旅遊打卡景點。