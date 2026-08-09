PARK SILICON舉辦「古洞文化遊」 串連生態保育與歷史文化｜古洞新盤

北部都會區古洞北首個新盤、由會德豐地產發展、位於鄉梓路23號的「PARK SILICON」早前已公布首張價單，發展商為專才打造的「會見生活圈」平台日前特別舉辦「古洞文化遊」活動，在社企「街坊帶路」的導賞下，共逾50位小紅書粉絲參加。
燕崗村村長親自導賞 分享鄉村推動計劃
參加者搭乘專車穿梭古洞，感受塱原自然濕地及雙魚河的明媚風光，參觀燕崗村並品嚐河上鄉地道豆腐花。燕崗村村長侯榮光更親自導賞，帶粉絲認識燕崗村百年歷史，並分享燕崗村鄉村推動計劃，希望打造成未來旅遊打卡景點。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀亦親臨古洞現場，與燕崗村侯村長交流未來城鄉共融發展潛力，並與粉絲一同感受上水本地鄉村文化，交流「北都新中環」古洞北的發展前景；期後參加者在專車上了解古洞北現場地理位置，了解政府大樓、中小學及未來古洞站之所在地，不少參加者紛紛被項目的全玻璃幕牆、流線型露台及靠近未來古洞站之地理位置吸引，並對項目開揚景觀及基座商場配套感興趣，活動後隨即前往尖沙咀展銷廳參觀，深入了解項目詳情。
黃光耀指，「PARK SILICON」不僅致力打造前瞻智慧社區，更著重生活品質與自然環境的共融。透過是次「古洞文化遊」活動，完美串連生態保育與歷史文化，讓大眾全面認識古洞北的獨特優勢，親身體驗「北環・上雙魚」尊尚地段，展現項目作為北部都會區宜居首選的價值。
PARK SILICON開價｜首推2期涉65伙 最平505萬 折實均呎17671元｜古洞新盤
「PARK SILICON」項目分兩期發展，合共提供781伙。當中第2期「PALO SPRINGS」由2A及2B座組成，設27層，提供324伙，單位實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房戶、78伙兩房(開放式廚房)戶、139伙兩房(梗廚)戶、52伙三房(開放式廚房)戶，以及12伙平台特色戶。