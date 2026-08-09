叡璟I接逾5000查詢 最快本周公布價單及開放示範單位｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)旗下西南九龍、位於長沙灣發祥街西8號大型綜合發展項目「叡璟」早前已上載第1期「叡璟I」售樓說明書，最新預告本周內開放示範單位及公布首張價單。

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，「叡璟」自命名以來查詢不斷，接獲逾5,000準買家的查詢，市場反應熱烈，當中換樓客及分支家庭各佔約30%，大手及投資客則佔約20%，餘下約20%為內地客、專才等。

擬為華潤內部員工及「澐璟」買家提供折扣優惠

施偉賢指，查詢中有不少為華潤粉絲、華潤內部員工、以及同系啟德「澐璟」買家，有見及此，集團正在研究計劃為華潤內部員工及「澐璟」買家提供項目買樓折扣優惠，將適時同大家公布。