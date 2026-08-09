叡璟I接逾5000查詢 最快本周公布價單及開放示範單位｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)旗下西南九龍、位於長沙灣發祥街西8號大型綜合發展項目「叡璟」早前已上載第1期「叡璟I」售樓說明書，最新預告本周內開放示範單位及公布首張價單。
華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，「叡璟」自命名以來查詢不斷，接獲逾5,000準買家的查詢，市場反應熱烈，當中換樓客及分支家庭各佔約30%，大手及投資客則佔約20%，餘下約20%為內地客、專才等。
擬為華潤內部員工及「澐璟」買家提供折扣優惠
施偉賢指，查詢中有不少為華潤粉絲、華潤內部員工、以及同系啟德「澐璟」買家，有見及此，集團正在研究計劃為華潤內部員工及「澐璟」買家提供項目買樓折扣優惠，將適時同大家公布。
華潤置地(海外)項目及設計副總經理袁旭昇稱，「叡璟」由國際級設計團隊RONALD LU & PARTNERS、SHADOW DESIGN、ADRIAN L. NORMAN LIMITED、CONRAN AND PARTNERS及via.聯手精心打造，全發展項目包括合共6座半環而建的住宅大樓，提供逾2,200伙，規模是西南九龍近十年一遇。整體發展項目入口以水景為核心，配合綠意盎然的垂直綠牆，連接中央庭園。發展項目建築外立面的流麗弧線，宛如流動的水波紋理，結合中央翠綠庭院，完美融合現代建築與自然元素。
會所連園林廣逾17萬呎 設逾40項設施
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲指出，項目住客會所「CLUB STERLING」及園林面積逾17萬方呎，佔地共四層，設計靈感源自「Creative Sanctuary」，象徵一種全新的生活逸境，涵蓋超過40多項設施，包括長約30米室外游泳池、約25米室內游泳池、宴會廳、多用途室內運動場、健身室、本港住宅項目罕見的「Ice Bath冰浴冷療」、瑜伽．普拉提空間、逾8,300方呎室內外多元兒童遊樂園、約9,400方呎戶外寵物主題公園等。
至於整體園境設計以「都市綠洲」為主題，坐擁逾12萬方呎綠化休憩空間。設計師為每座住宅大樓匠心設計專屬的戶外綠化庭園「Co-Living Garden」，猶如戶外客廳般的私人花園，提供多功能的戶外空間，如廚藝庭園、空中庭園及戶外共享空間，促進鄰里互動。