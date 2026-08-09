CCL｜連跌2周共0.45% 中原：業主買家均轉趨觀望 料高位反覆徘徊｜樓價走勢

二手樓價走勢偏軟，中原城市領先指數CCL最新報159.82點，按周微跌0.06%，連跌2周共0.45%，指數仍為2023年9月初後151周(近3年)第5高。 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓價已由低位回升近兩成，二手買家追價轉趨審慎，而業主態度強硬，造成拉鋸局面，致成交量減少，樓價出現高位整固。CCL連續8周於160點上下窄幅爭持，最高160.77點，最低159.04點，近五周雖然四跌一升，但指數仍貼近160點，未有轉勢向下。但近期內地接連執行多項資金管理措施令股市波動，業主買家均轉趨觀望，部分業主更暫時封盤，預計短期樓價繼續於高位反覆徘徊。CCL上試165點目標，現時相差5.18點或3.24%，或須第三季較後期才達到。

楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.25%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升18.48%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.64%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.47%。至於8月3日港股重上26,000點以上創近兩個月新高，6日內地稅務部門已啟動對居民境外保單收益徵收20%個人所得稅，對本地二手樓價的影響將於2026年8月底公布的CCL才開始反映。

新界西樓價連跌 3 周 四區樓價連續2周呈「三跌一升」局面。新界西CCL_Mass報142.70點，按周挫1%，連跌3周共1.92%，指數仍為2023年10月底後145周(近3年)第11高。港島CCL_Mass報161.68點，按周回落0.77%，連跌2周共1.02%，指數仍為2023年9月底後149周(近3年)第7高。九龍CCL_Mass報159.21點，按周跌0.3%，連跌2周共1.31%，指數仍為2023年8月初後156周(3年)第7高。新界東CCL_Mass報176.95點，按周上揚1.78%，連升2周共2.21%，指數創2023年8月初後156周(3年)新高。 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.11點，按周跌0.2%。CCL(中小型單位)報159.79點，按周挫0.21%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌0.7%及0.55%，同樣為2023年9月初後152周(近3年)第5高。CCL(大型單位)報159.96點，按周升0.66%，指數創2023年10月底後145周(近3年)次高。

2026年計，CCL暫時累漲10.9%，CCL Mass上揚10.97%，CCL(中小型單位)飆10.87%，CCL(大型單位)走高11.01%，港島升15.35%，九龍上揚10%，新界東漲11.56%，新界西升7.51%。 上周五(7日)公布的指數，根據2026年7月27日至8月2日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2026年7月13日至19日簽臨時買賣合約，是7月13日港鐵屯門第16區站第二期物業發展項目截收28份意向書，15日將軍澳日出康城13A期「海瑅灣II」公布首張價單257伙，16日恒指重上25,000點關口收市，創超過1個月新高，18日元朗「芊御」首輪價單開售138伙沽清，19日世界盃結束當周的市況。