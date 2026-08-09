PARK SILICON示範單位｜480呎兩房套連裝修傢俬 綠化元素營造理想都市家庭(多圖有片)｜古洞新盤

北部都會區古洞北首個新盤、由會德豐地產發展、位於鄉梓路23號的「PARK SILICON」首度開放示範單位，包括1伙連裝修傢俬及2伙無改動交樓標準單位。

第 1A 座 18 樓 B 室 示範單位以第1A座18樓B室作藍本搭建，實用面積321方呎，屬一房間隔，為無改動交樓標準。

客飯廳大地色主調 露台引入綠化元素 客飯廳以米白及大地色調為主軸，牆身以直紋木飾面板包覆，配合弧形落地窗簾，塑造柔和而具層次的空間感。米白色曲線布藝梳化，配上橄欖綠絲絨及駝色抱枕，坐擁人造草地毯，帶來輕鬆自然的居家氛圍。梳化旁設有可移動邊几及圓形茶几，方便住客靈活擺放讀物、香薰及小擺設。橢圓形餐桌配上米色布藝餐椅，餐桌上以鮮花、餐酒及精緻餐具佈置，示範家庭聚餐的理想場景。露台巧妙引入綠化元素，蕨類與觀葉植物層層疊疊，配合木紋地板及溫潤燈光，為住客營造寧靜序章。

主人睡房玻璃窗引入自然光 主人睡房以粉杏色系為主調，配合莫蘭迪粉紅色寢具及米白色軟包床頭板，營造柔和浪漫的休憩氛圍。玻璃窗引入充足自然光線；床頭旁邊設有連貫式層架及開放式書桌，配合暖白燈光帶及木飾面板，方便住客擺放書籍、香薰及日常用品，兼具收納與展示功能。睡房另設掛衣架及梳妝檯連座凳，貼心照顧住客需要。 睡房1以熱帶叢林主題壁畫為背景，配合小童帳篷造型睡床及木製衣物架，展現親子家庭的生活想像；開放式格子收納架則兼具掛衣及擺放圖書、玩具的功能，體現空間善用之道。

廚房配置實用 浴室鏡櫃內置智能顯示屏 廚房牆身及檯面選用大理石紋飾面，搭配米色櫥櫃，於有限空間內營造出高質感的烹飪環境。廚房配備西門子（Siemens）抽油煙機及嵌入式微波爐，並設獨立煮食爐具及不鏽鋼星盆，滿足日常煮食及輕食需要。 浴室以灰色雲石紋磚為主調，配合弧形雲石洗手盆檯及嵌入式層架照明，展現星級酒店式的沐浴體驗。鏡櫃內置智能顯示屏，可即時顯示時間、溫度、天氣及日程提醒，方便住客出門前掌握資訊。 「PARK SILICON」項目分兩期發展，合共提供781伙。當中第2期「PALO SPRINGS」由2A及2B座組成，設27層，提供324伙，單位實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房戶、78伙兩房(開放式廚房)戶、139伙兩房(梗廚)戶、52伙三房(開放式廚房)戶，以及12伙平台特色戶。