澐璟現樓｜1909呎四房雙套連裝修戶曝光 擁維港海景(多圖有片)｜啟德新盤

由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤「澐璟」最新開放全新四房裝修單位，為第2座28樓A室，實用面積1,909方呎，採四房雙套連私人升降機大堂開則；位處項目最前排，前臨一線維港煙花海景。 設計師以「Timeless Craft永恆工藝」為題，以傳統匠藝與材質交織古典與現代美學，完美襯托單位前臨的180度壯闊維港海景。單位附設私人獨立電梯大堂，增強私隱度，配上雙扇實木大門設計展現大宅氣派。玄關位置特選定制的馬賽克圖騰大理石鋪砌，甫進即見由著名意大利設計師Antonio Citterio打造的B&B Italia貯存櫃。

客廳及飯廳層與層之間高度達3.27米，長形開則大廳，長逾7.8米。客廳及飯廳家具陳設層次分明，配合特大落地玻璃，讓壯闊海景與自然光線延伸至室內。整個空間以木調、漆面與金屬元素作點綴，堆疊出鮮明而和諧的層次對比。牆身以柔和淺色為主調，與沉靜木調相得益彰。設計師巧妙利用墨綠色家具及配件，為空間注入復古英倫底蘊。 飯廳八人大理石餐桌與定制的奢華吊燈相互輝映，地板以編織紋石質鋪砌，搭配精心挑選的手工藝品及畫作，烘托出歷久常新的空間美學。客廳棋盤格拼花的木製電視櫃掛上翡翠綠石手柄作裝飾，展現奢華感覺。客廳延展出同寬特大露台，可飽覽180度維多利亞港景致。

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主人睡房、套房 1 與客廳享維港景觀 主人睡房與客廳享同一坐向景觀，設有偌大玻璃窗，俯瞰維港景色。主人睡房設計以暖中性色為基調，巧妙揉入棕色家具作陪襯。睡房中間擺放舒適的特大雙人床，空間寬敞可三邊落床。雙人床兩邊配以時尚的床頭櫃，一旁設有梳妝枱。主人套房另一端更預留空間作步入式衣帽間，連接主人浴室，為日常梳妝的專屬空間。至於主人浴室以天然石材鋪砌牆身及地面，採雙洗手盤設計，設獨立淋浴間及浴缸，並貼心配備德國品牌Biszet化妝品雪櫃及多功能智能鏡，更設置藍牙喇叭音響系統，同時配備地暖系統。

套房1間隔方正，與客廳及主人睡房享相同坐向及維港景觀。套房融合中世紀與現代藝術風，以圖騰牆紙為寢室注入視覺活力，並透過深褐色的編織元素豐富空間質感。房間擺放一張舒適大床及床頭櫃後仍可三邊落床，圓角櫃將玻璃衣櫃與開放式展示架合而為一，配合黑膠唱片機及小提琴擺設。 睡房1被設計為女孩的專屬空間，延續全屋溫暖基調，配以大量色彩明亮的家具擺設，美感與童趣兼備。梳妝枱與玻璃衣櫃以流暢圓弧線條相呼應，構築出一個時尚專屬的梳妝空間。

設計師巧妙地將睡房2配置成書房，改以玻璃趟門設計，可按需要自由轉換為閱讀、休閒或社交空間。書房連接工作平台，可眺望東九龍一帶景致。書房展示櫃配以拋光大理石柱，陳展著屋主的藝術珍藏。

罕有雙入廚空間設計 單位特別採用市場罕有的雙入廚空間設計，除備有附設空調的梗廚外，更特設開放式入廚空間，兩者均以Wine & Dine美酒佳餚為題。廚房配備精選全球頂級品牌廚電，包括Sub-Zero嵌入式雪櫃、Wolf蒸焗爐、焗爐、雙頭及單頭氣體煮食爐、電磁爐，真空包裝機、暖杯櫃、咖啡機，以及德國Miele洗碗碟機等。廚房外前廳設有開放式備餐區域，配置Thrill凍杯機及Sub-Zero酒櫃。廚房連接工作間，廚房旁亦設通道通往單位另一出入口，供家傭進出。 「澐璟」位於承富里2號，由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，當中近90%單位享維多利亞海港煙花海景。單位實用面積介乎371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶；至於低座單位「VILLA臨海大宅」涉6伙，單位實用面積介乎4,294至4,850方呎。項目基座設2萬方呎臨海購物空間，亦坐擁連繫全城的交通樞紐，約15分鐘內掌握香港三大核心商業區及西九龍。由項目出發，駕車約4分鐘達九龍灣商業地帶、約12分鐘達港島東核心商業區、約14分鐘達中環核心商業區，前往西九龍則只需約10分鐘車程。政府計劃興建的「啟德智慧綠色集體運輸系統」更將連接港鐵啟德站，將來其中一個站點更鄰近項目。此外，項目位處傳統小學34名校網及九龍城區中學名校網11，優質中小學雲集，向來備受望子成龍的家長追捧。