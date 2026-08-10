PARK SILICON示範單位｜321呎一房及604呎三房套戶 兩種間隔一文睇(多圖有片)｜古洞新盤

北部都會區古洞北首個新盤、由會德豐地產發展、位於鄉梓路23號的「PARK SILICON」首度開放示範單位，包括1伙連裝修傢俬及2伙無改動交樓標準單位。
第1A座18樓B室
示範單位以第1A座18樓B室作藍本搭建，實用面積321方呎，屬一房間隔，為無改動交樓標準。
露台引入自然採光及綠意
單位大門以淺木紋設計，開門後可見開放式廚房及客飯廳空間，盡頭設有露台，為室內引入自然採光及綠意，紓緩都市生活節奏。開放式廚房以白色系橱櫃配合啞黑色檯面設計，設有嵌入式煮食爐及不鏽鋼鋅盆，滿足日常煮食需要。廚房上層設有高身儲物櫃及嵌入式微波爐，善用垂直空間，提升收納效率。
主人睡房設有玻璃窗，兼顧景觀與實用性。房間預留冷氣機及独立電掣位置，方便住客按需要添置傢俬電器。浴室以白色雲石紋磚為主調，配合圓角設計鏡櫃及嵌入式照明，營造明亮企理的沐浴空間。
第1B座18樓A室
示範單位以第1B座18樓A室作藍本搭建，實用面積604方呎，屬三房一套間隔，為無改動交樓標準。
客飯廳寬敞 露台延伸生活空間
單位客飯廳空間開揚，落地玻璃趟門連接露台及工作平台，引入充沛自然光線。露台設計方便住客晾曬衣物及擺放小型植栽，為室內外生活添上彈性。
單位設有主人睡房及兩間睡房，三間房間均設獨立冷氣機及充足電掣位置，部分房間更設有落地玻璃窗，方便住客日後按個人需要進行室內設計及間隔佈置。
廚房配置實用
廚房以白色橱櫃配合仿雲石紋牆身磚，設有嵌入式煮食爐、抽油煙機及不鏽鋼鋅盆，滿足日常煮食需要。廚房上層設有儲物櫃及嵌入式微波爐，善用垂直空間提升收納效率，展現簡潔實用的生活機能。
浴室以白色雲石紋磚牆及圓角設計鏡櫃為主調，配合嵌入式照明及獨立浴缸，營造明亮舒適的沐浴空間，滿足家庭成員的日常需要。
「PARK SILICON」項目分兩期發展，合共提供781伙。當中第2期「PALO SPRINGS」由2A及2B座組成，設27層，提供324伙，單位實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房戶、78伙兩房(開放式廚房)戶、139伙兩房(梗廚)戶、52伙三房(開放式廚房)戶，以及12伙平台特色戶。