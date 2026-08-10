PARK SILICON示範單位｜321呎一房及604呎三房套戶 兩種間隔一文睇(多圖有片)｜古洞新盤

北部都會區古洞北首個新盤、由會德豐地產發展、位於鄉梓路23號的「PARK SILICON」首度開放示範單位，包括1伙連裝修傢俬及2伙無改動交樓標準單位。

第 1A 座 18 樓 B 室

示範單位以第1A座18樓B室作藍本搭建，實用面積321方呎，屬一房間隔，為無改動交樓標準。

露台引入自然採光及綠意

單位大門以淺木紋設計，開門後可見開放式廚房及客飯廳空間，盡頭設有露台，為室內引入自然採光及綠意，紓緩都市生活節奏。開放式廚房以白色系橱櫃配合啞黑色檯面設計，設有嵌入式煮食爐及不鏽鋼鋅盆，滿足日常煮食需要。廚房上層設有高身儲物櫃及嵌入式微波爐，善用垂直空間，提升收納效率。

主人睡房設有玻璃窗，兼顧景觀與實用性。房間預留冷氣機及独立電掣位置，方便住客按需要添置傢俬電器。浴室以白色雲石紋磚為主調，配合圓角設計鏡櫃及嵌入式照明，營造明亮企理的沐浴空間。