PARK SILICON暫收逾1200票超額18倍 最快48小時內加推｜古洞新盤

北部都會區古洞北首個新盤正式開價，由會德豐地產發展、位於鄉梓路23號的「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS，自上載首張價單及接受認購登記以來反應熾熱，截至今日(9日)下午6時更累計錄得逾1,200份認購登記，以首張價單65伙計算，超額認購約18倍。因應市場反熱烈，集團有望於48小時內加推價單2號，並有機會以招標形式推售三房單位，最快於8月中正式展開首輪銷售。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，客人分佈相當多元化，其中約70% 為新界區客源，主要來自上水及粉嶺，其餘30%則來自九龍區及深圳；而買家用途方面，自用比例佔60%，投資者則佔40%。市場反應極之踴躍，反映買家對政府大力發展「北部都會區」充滿信心。古洞北作為「北都新中環」，在政府龐大資金與港鐵古洞站、北環綫等基建投入下，正處於「港深一環」的黃金交匯點；加上新田及河套區等創科地段將吸引無數創科精英及初創企業進駐，帶來極具潛力的租務與置業需求。
同時，展銷廳自昨日(8日)向公眾開放至今已錄得逾10,000人次參觀，除了本地家庭外，亦不乏專程由深圳過關的專才及內地買家，更有外籍客人到場參觀，普遍大讚項目開則實用，兩房及三房單位更是上車與換樓的首選。
黃光耀續指，展銷廳亦配合項目創科主題，特設AI創意照片拍攝，由AI為客人即場製造印有項目代言人「AI古仔」的獨一無二「員工證」，讓買家在了解項目的同時，搶先體驗未來創科智慧生活的獨特魅力；現場亦有專業瑜珈導師帶領Pilates Reformer普拉提塑身機體驗，以及電子遊戲體驗，一眾家庭客及小朋友樂也融融。
「PARK SILICON」項目分兩期發展，合共提供781伙。當中第2期「PALO SPRINGS」由2A及2B座組成，設27層，提供324伙，單位實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房戶、78伙兩房(開放式廚房)戶、139伙兩房(梗廚)戶、52伙三房(開放式廚房)戶，以及12伙平台特色戶。