PARK SILICON暫收逾1200票超額18倍 最快48小時內加推｜古洞新盤

北部都會區古洞北首個新盤正式開價，由會德豐地產發展、位於鄉梓路23號的「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS，自上載首張價單及接受認購登記以來反應熾熱，截至今日(9日)下午6時更累計錄得逾1,200份認購登記，以首張價單65伙計算，超額認購約18倍。因應市場反熱烈，集團有望於48小時內加推價單2號，並有機會以招標形式推售三房單位，最快於8月中正式展開首輪銷售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，客人分佈相當多元化，其中約70% 為新界區客源，主要來自上水及粉嶺，其餘30%則來自九龍區及深圳；而買家用途方面，自用比例佔60%，投資者則佔40%。市場反應極之踴躍，反映買家對政府大力發展「北部都會區」充滿信心。古洞北作為「北都新中環」，在政府龐大資金與港鐵古洞站、北環綫等基建投入下，正處於「港深一環」的黃金交匯點；加上新田及河套區等創科地段將吸引無數創科精英及初創企業進駐，帶來極具潛力的租務與置業需求。