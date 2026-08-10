美國緬因州獨立屋以1美元放售！買家明年限期內須達成附帶條件

美國緬因州巴斯（Bath）一棟擁有126年歷史的古宅「Deering House」，近日以1美元低價出售。但買家別高興太早，因為賣方條件是必須於明年底前「把整棟獨立屋搬走」，否則將面臨拆除。

古宅達126年歷史

造船商通用動力旗下「巴斯鋼鐵廠」（General Dynamics Bath Iron Works）日前宣布，以每棟1美元出售兩座住宅建築，其中包括約建於1900年的歷史建築Deering House，地址位於緬因州巴斯華盛頓街606號。