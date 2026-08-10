美國緬因州獨立屋以1美元放售！買家明年限期內須達成附帶條件

美國緬因州巴斯（Bath）一棟擁有126年歷史的古宅「Deering House」，近日以1美元低價出售。但買家別高興太早，因為賣方條件是必須於明年底前「把整棟獨立屋搬走」，否則將面臨拆除。
古宅達126年歷史
造船商通用動力旗下「巴斯鋼鐵廠」（General Dynamics Bath Iron Works）日前宣布，以每棟1美元出售兩座住宅建築，其中包括約建於1900年的歷史建築Deering House，地址位於緬因州巴斯華盛頓街606號。
不過，買家必須自行負責搬遷，並在2027年11月20日前將建築物遷移至合法地點。買家除支付象徵性的1美元買屋費用，還必須自行負擔搬屋工程，包括搬遷許可及相關核准、專業持牌結構搬運公司、運輸費等。換句話說，真正昂貴的不是買屋，而是把屋「完整搬走」。
若無買家將拆除
報道指出，如果在期限前找不到合適買家，Deering House將被拆除，騰出的土地則會被巴斯鋼鐵廠用作興建新設施。巴斯鋼鐵廠設施主管Jolene Nickerson表示，公司必須繼續擴大營運規模，以維持對當地就業的重要性，「持續成長並僱用數千名緬因州居民非常重要。我們正在尋找改善設施的方法。」
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