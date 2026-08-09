中原(工商舖)：工商舖買賣成交連續3個月維持逾400宗 寫字樓表現亮眼

本港工商舖市場買賣交投熾熱，投資者、老牌家族及銀主紛紛積極減價散貨，帶動買賣成交量屢創新高，其中港島寫字樓交投加快，錄得多宗矚目成交，為大市提供實質支持。根據中原(工商舖)數據顯示，2026年7月份工商舖錄得約430宗買賣成交，連續3個月維持單月錄得逾400宗水平，與上月約436宗對比，僅窄幅上落；成交金額則錄得約51.67億元，按月上升約8.93%。當中，寫字樓買賣市場表現亮眼，錄得約110宗成交，按年上升約五成，創近5年來單月新高。

中原(工商舖)預期，業主面對現實以蝕讓套現形式出貨，吸引本地用家及投資者趁低吸納，加上中資及外資新投資者實力進場，相信8月份工商舖買賣市場將保持「量升價穩」態勢。 寫字樓成交量升至 5 年單月新高 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，7月份工商舖買賣市場錄得約430宗成交，按月及按年分別微跌約1.38%及增加約15.59%。買賣成交金額方面，7月份錄得約51.67億元，較上月微升約8.93%，與去年同期比較則回落約19.28%。在工商舖三大範疇中，寫字樓市場升勢強勁，7月份錄得約110宗買賣成交，按月增加約44.74%，按年升幅約五成，亦是自2021年4月以來再度單月錄得逾100宗成交；而成交金額則錄得約26.98億元，按月增加約19.35%，比去年同期則下跌約28.8%。

此外，商舖買賣於7月份亦同步回暖，共錄得約66宗成交，按月及按年分別增加約29.41%及約10%；涉及成交金額約11.36億元，較6月份上升約10.35%，比去年同期則微升約6.16%。工廈買賣市場7月份買賣成交量錄得約254宗，成交金額約13.33億元，按月分別回落約17.8%及約8.28%，按年則分別微升約6.28%及下跌約13.54%。

現時市場呈現「以價換量」局面 潘志明稱，7月份工商舖買賣市場錄得多宗涉及矚目成交，包括銅鑼灣邊寧頓街8號亨利集團中心全幢，以及同街18號廣旅集團大廈地下3號舖及車位，上月合共以約8.92億元易手，新買家為晉安實業王聰德家族。據悉，吳鎮科家族2017年購入該廈原址酒店及舊樓物業合併重建，最頂3層一直留作該家族自用辦公室；而地舖物業則於2012年購入，兩項物業合共涉資約17.8億元。在未計算大廈重建費用下，是次轉手帳面虧蝕約8.88億元，蝕幅接近五成。此外，原由吳鎮科家族持有的邊寧頓街13至15號Biz Aura全幢商廈，新近亦以約3.85億元易手，貼近意向價。

潘志明分析，本港工商舖買賣成交宗數連續3個月維持逾400宗水平，成交量逐漸重返2021年前後水平，惟現時市場呈現「以價換量」局面，放售物業價格於低位徘徊。然而，隨著本港甲級寫字樓空置率持續錄得改善，港島區商廈成交呎價見穩，成交宗數亦同步上升，相信可以港島甲廈先行提振整體大市表現。 此外，學生宿舍氣勢強，潘志明認為，市場新近錄得京東、偉合資本等外地資金進場投資全幢物業，進軍改裝學生宿舍市場，為工商舖市場提供新的支持，預料8月份工商舖買賣價格見穩定，成交量亦將維持現有水平。