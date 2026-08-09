十大屋苑｜周末買賣按周持平 「捧蛋」屋苑減少 中原：新盤群起搶焦點

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，與上周末表現相同，當中零成交的屋苑有6個，按周減少1個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日多個焦點新盤爭相起動，部署短期內開售，以及主打中小型單位及細銀碼，令市場焦點逐步轉向一手，凍結部份購買力，二手交投料短期內維持低位徘徊。

港島區連續兩周末僅太古城錄成交 港島區方面，太古城、康怡花園及海怡半島三大指標屋苑，連續兩個周末只有太古城錄得成交。中原地產太古城區副區域營業董事張光耀表示，太古城本周末錄得1宗成交，為銀柏閣中層C室，實用面積897方呎，三房套房間隔，成交價1,520萬元，呎價16,945元。屋苑本月至今錄得5宗成交，雖未算活躍，但與上月同期相若，表現仍見平穩。

黃埔花園成交按周增 1 宗 九龍區方面，中原地產黃埔第二分行資深分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄得2宗成交，較上周末增加1宗，升幅達1倍，成交包括2期14座高層A室，實用面積466方呎，兩房間隔，以735萬元沽出，呎價15,773元。 中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪表示，暑假屬出遊旺季，將軍澳區近期二手買賣成交較為淡靜。新都城本周末錄得1宗成交，為2期6座中層G室，實用面積363方呎，兩房間隔，叫價630萬元，減價30萬元，以600萬元易手，呎價16,529元。