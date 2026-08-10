十大屋苑｜周末買賣回升至5宗 利嘉閣：全新盤陸續開售 帶動市場成交氣氛

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場仍充斥較多利淡因素，包括加息的憂慮及地緣政治等問題，令二手市場成交仍未有突破，十大屋苑交投持續於低位徘徊。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(8至9日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較上一個周末(1至2日)的4宗，按周回升25%，連續兩周回升，但仍處於低單位數水平。
廖偉強指出，近日外圍市場氣氛未明朗，加上適逢暑假期間，業主及買家都可能外遊，令二手交投意欲下降。而近期市況出現輕微壓力，買家對後市持觀望態度，而業主則惜售不願減價，雙方陷入拉鋸戰，令二手成交宗數出現牛皮。不過，廖偉強續指，隨著各區陸續有大型全新盤開售，將會帶動整體市場成交氣氛，預期稍後二手成交表現會轉好。
剛過去周末兩天的十大指標屋苑中，若以區域劃分，九龍區錄得3宗成交，表現最好，港島區及新界區各錄得1宗交易。若以屋苑劃分，太古城、麗港城、新都城、美孚新邨及嘉湖山莊各自錄得1宗成交，其餘5個屋苑暫未見交投。
太古城中層戶1520萬易手
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻說，在過去周六日太古城錄得1宗成交，單位為銀栢閣中層C室，實用面積約897方呎，以約1,520萬元售出，呎價約16,945元。
新都城中層戶「6球」沽出
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮指，過去周末兩天新都城錄得一宗買賣，單位為2期6座中層G室，實用面積約363方呎，成交價約600萬元，呎價約16,529元。
嘉湖山莊低層戶413萬成交
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾稱，據市場消息過去周六日兩天嘉湖山莊錄得2期4座低層E室成交，單位實用面積約448方呎，以413萬元沽出，呎價約9,219元。