十大屋苑｜周末買賣回升至5宗 利嘉閣：全新盤陸續開售 帶動市場成交氣氛

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場仍充斥較多利淡因素，包括加息的憂慮及地緣政治等問題，令二手市場成交仍未有突破，十大屋苑交投持續於低位徘徊。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(8至9日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較上一個周末(1至2日)的4宗，按周回升25%，連續兩周回升，但仍處於低單位數水平。

廖偉強指出，近日外圍市場氣氛未明朗，加上適逢暑假期間，業主及買家都可能外遊，令二手交投意欲下降。而近期市況出現輕微壓力，買家對後市持觀望態度，而業主則惜售不願減價，雙方陷入拉鋸戰，令二手成交宗數出現牛皮。不過，廖偉強續指，隨著各區陸續有大型全新盤開售，將會帶動整體市場成交氣氛，預期稍後二手成交表現會轉好。