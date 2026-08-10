何文田VAU RESIDENCE連錄內地生「年付」承租一房 呎租最高逾80元｜半新樓租賃

何文田自由道半新樓VAU RESIDENCE新近連錄內地生租賃個案，均屬一房單位。中原地產九龍豪宅又一村花圃街分行高級資深分區營業經理余社朝表示，分行最新促成中層B室租賃成交，單位實用面積約278方呎，屬一房間隔，擁開放式廚房。單位坐向東方，外望都市景，以1.88萬元租出，呎租約67.6元。

余社朝指，新租客為內地生，即將來港讀書，是次找早已來港讀書的內地表哥幫忙睇樓，即睇即中，並以「年付」方式承租上址作新居，涉及金額22.56萬元。據悉，業主於2021年以734.6萬元買入物業，現可享約3.1厘租金回報。