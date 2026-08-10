PARK SILICON二期收逾1200票 部署日內加推 最快月中開賣

北部都會區古洞北「頭炮」新盤、會德豐地產旗下鄉梓路23號「PARK SILICON」上周五首推第2期PALO SPRINGS共65伙應市，並於周末開始收票及開放展銷廳，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，截至昨晚6時累錄逾1,200票，超額認購逾17倍；而展銷廳累錄逾1萬人次參觀，包括本地家庭、專才、外籍客等。

黃光耀指，項目有望日內加推全新2號價單，並有機會招標推售三房戶，最快於月中展開首輪銷售。該盤首批單位包括23伙一房受42伙兩房，實用面積311至480方呎。扣除最高15%折扣後，折實價505.7萬至866.9萬元，折實呎價15,903至18,174元，折實平均呎價17,671元。