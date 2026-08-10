長實波老道21號兩期連沽2伙 套現逾2.88億｜半山豪宅

以招標形式售出的「應天」10樓09號單位，實用面積2,137方呎，成交價逾1.4億元，呎價65,800元。另一成交單位為第1期8樓07號單位，實用面積2,316方呎，成交價近1.48億元，呎價63,731元。

長江實業集團(1113)旗下港島波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」，今天 (10日) 再錄成交，在強勁勢頭帶動下，項目第一期銷售同告報捷。售出2伙單位均屬四房雙套連儲物房大宅，總成交價逾2.88億元。「應天」推出市場以來氣勢如虹，連同第1期的銷售，不足兩個月套現已近25億元。

長實營業經理陳詠慈表示，項目在短短不足兩個月能取得如此佳績，足證市場對億元超級豪宅的需求有增無減，在市場「買少見少」的情況下，實力買家對此類優質物業決策果斷。發展商考慮市場價格走勢、項目稀缺性等相關因素，相信未來成交價將會有上調空間。

陳詠慈續指，項目不可複製的地理優勢、高私密的規劃及頂尖配套，吸引不少本地老牌家族、政商名流、家族辦公室及內地實力買家，作為資產配置及財富傳承的首選。

「應天」提供66伙分層住宅單位，當中60伙標準分層單位，主要屬三房雙套及四房雙套大宅設計，實用面積由1,875至2,193方呎；以及極少量特色大宅。其中兩套頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911及3,022方呎；層與層之間高度達3.5米，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000方呎，頂層設有私人泳池或按摩池，隱私度十足。另外設有4伙連前庭特色戶，實用面積1,800至2,112方呎。