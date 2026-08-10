旅遊KOL小斯完成海璇II特色戶交易 「借盡佢」料月供近42萬｜名人入市

根據資料顯示，該單位為「海璇II」第1座19樓A單位，是平台特色單位，實用面積為2,118方呎，設430方呎平台，連同兩個車位以逾1.36億元成交，成交呎價64,589元，成交金額及呎價再創期數新高。發展商當時提供的付款計劃為270天成交期，更可獲代繳樓價4.25%印花稅，另享新地會1萬元現金回贈及最高1.25%家庭置業回贈等優惠。

旅遊界KOL「小斯」（原名張鎌安）早前砸逾1.36億元買入新鴻基地產(016)旗下現樓北角「海璇II」平台特色戶，其長達270天的成交期於近期屆滿，據悉物業已於7月初完成交易手續，由中銀香港(2388)承做按揭，料每月供款約41.67萬元。

據報道，小斯曾指息口「好平」，決定「借盡佢」。即假若小斯選用七成按揭，貸款額為約9,576萬元，以按揭利率約3.25厘及30年還款期估算，每月供款高達約41.6萬元，全期總利息開支約5,427萬元。

小斯是香港知名90後旅遊與理財網紅，憑藉經營社群平台教導大眾儲飛行里數和信用卡攻略起家。