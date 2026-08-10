ONE STANLEY加推29號洋房 下初月招標發售｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，於過去兩個月內接連錄得4座洋房成交，總成交金額約7億元。為回應市場需求，集團公布推出全新29號洋房，有關銷售安排亦已正式上載，將於9月1日(星期二)起以招標形式發售。 最新推出之29號洋房，坐落於項目頂排「Coral Avenue」，尊設專屬名字 「Themis」，是法律、正義與秩序的象徵。洋房實用面積為3,382方呎，屬四房四套連書房套、工人套、2間儲物房、工作間、前後花園及天台間隔，更設有私人升降機直達各層，彰顯超級豪宅格局。

地下大廳層採高樓底設計，層與層之間高度達4.2米，氣勢恢宏；客飯廳呈橫向長方形設計，空間佈局分明，最長達9.7米，以落地玻璃趟門連接特大花園，前後花園面積達1,126方呎，盡享遼闊景致。1樓及2樓屬寢區樓層，設4個套房及1個書房套，當中2樓則為主人房層，採高樓底設計，層與層之間高度達3.325米，空間感十足。主人套房面積偌大，最長約6.4米，最深約6.2米，不但可供擺放大型家具，亦預留衣帽間位置，同層更設有附設浴室的書房，彰顯豪宅氣度。兩個房間均面向南海海景，主人套房外接露台，住戶可細賞海岸景色，室外美景一覽無遺。天台面積達737方呎，方正實用，盡享背山面海的寫意生活。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，毗鄰29號洋房，屬同戶型之27號洋房早已售出，成交價逾1.46億元，呎價44,200元；隨著年初至今錄得多宗成交，現時各類間隔僅餘少量單位或已悉數沽清，多間洋房及分層特色戶亦有多個客人洽談中，而29號洋房同款間隔只剩2伙，供應彌足珍貴。 美聯儲局上月底議息，決定維持利率不變，而近期布蘭特油價已明顯從100美元以上下滑至約80美元，因此美國政府也在積極努力降低利率。此外，本地銀行對按揭取態積極，並持續推出多項按揭優惠以吸引買家，充分顯示市場對樓市表現樂觀。

近年，香港豪宅的剛性需求依然強勁，加上海外高管因稅率和金融市場的發展逐漸回流香港，因此預計豪宅的全年升幅將達到13%至18%。而中小型住宅的升幅預計則達到10%至15%。 而「ONE STANLEY」屬低密度臨海豪宅供應，具備難以複製的地段及景觀優勢，吸引不少本港富豪、內地及海外人士參觀，項目至今已售出50伙，總成交金額逾54億元，銷售成績理想，有信心將會於短期內再錄得成交，並計劃於9月內提升項目內部指引價。 「ONE STANLEY」依山臨海而建，整個項目共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。