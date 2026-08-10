PARK SILICON暫收逾1200票 短期內加推 利嘉閣於上水站設旗艦店｜古洞新盤

北部都會區古洞北首個新盤、會德豐地產旗下鄉梓路23號「PARK SILICON」已公布第2期PALO SPRINGS首批65伙價單，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目暫收逾1,200票，超額認購逾17倍，展銷廳錄得超過1萬人次參觀，計劃短期內加推全新2號價單應市。
黃光耀透露，目前入票客源中，來自上水、粉嶺同區客及新界東合計佔約六成；其餘約四成來自九龍區及深圳一帶。大約70%計劃作為自用，約30%為投資。他稱，會盡快公布項目銷售安排，並考慮設有大手買家組別安排。另外，項目基座設有約10萬方呎商場，黃光耀稱正與不少商戶洽談租務中，有部分餐飲、民生商戶已落實進駐。
另外，利嘉閣地產為配合發展商最新的銷售推廣策略，特別於區內人流如鯽的港鐵上水站內開設利嘉閣「PARK SILICON」旗艦店，為該盤首間地產代理旗艦店。
黃光耀認為，未來古洞站位於上水站及落馬洲站中間，經由兩站即可到達羅湖，亦可一線直達金鐘，因此於上水店設旗艦店能客人清楚了解古洞的所在地。項目積極透過多元體驗展現創科生活概念。展銷廳將於本周三(12日)舉辦電競體驗活動，特邀電競選手即場示範。
利嘉閣地產總裁廖偉強指，「PARK SILICON」是古洞北新發展區首個私人住宅，具備先機優勢及指標性意義，且坐落於北部都會區核心發展地帶，將受惠於北區創科、商業及社區設施的不斷完善，未來發展及升值潛力顯著，加上項目鄰近作為北環綫交匯樞紐的港鐵古洞站，無論出入中港兩地或穿梭全港各區都同樣快捷便利，挾帶項目本身的頂級設計與完善配套，絕對能滿足一眾用家、跨境工作者及投資者的高度需求，相信項目將會深受市場追捧。
廖偉強續指，今年本港經濟持續向好，第一、二季GDP都有理想表現，有外資大行更大幅上調本港全年經濟預測。此外，近年各類人才入境計劃帶來的抵港人士，部分已開始轉化為實質的置業需求；而本港租金持續高企，亦促使更多人「轉租為買」，帶動剛性需求。其中，「PARK SILICON」具備北都效應及鐵路便捷的雙重優勢。
利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，公司向來重視「PARK SILICON」的銷售工作，除了為項目選址開設旗艦店，更特別加強前線團隊對項目的銷售培訓，務求做到盡善盡美。在此預祝「PARK SILICON」銷售大賣，而利嘉閣地產「藍戰士」勢必全力以赴，與發展商緊密合作，攜手共創佳績。
「PARK SILICON」項目分兩期發展，合共提供781伙。當中第2期「PALO SPRINGS」由2A及2B座組成，設27層，提供324伙，單位實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房戶、78伙兩房(開放式廚房)戶、139伙兩房(梗廚)戶、52伙三房(開放式廚房)戶，以及12伙平台特色戶。