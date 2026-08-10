PARK SILICON暫收逾1200票 短期內加推 利嘉閣於上水站設旗艦店｜古洞新盤

黃光耀透露，目前入票客源中，來自上水、粉嶺同區客及新界東合計佔約六成；其餘約四成來自九龍區及深圳一帶。大約70%計劃作為自用，約30%為投資。他稱，會盡快公布項目銷售安排，並考慮設有大手買家組別安排。另外，項目基座設有約10萬方呎商場，黃光耀稱正與不少商戶洽談租務中，有部分餐飲、民生商戶已落實進駐。

黃光耀認為，未來古洞站位於上水站及落馬洲站中間，經由兩站即可到達羅湖，亦可一線直達金鐘，因此於上水店設旗艦店能客人清楚了解古洞的所在地。項目積極透過多元體驗展現創科生活概念。展銷廳將於本周三(12日)舉辦電競體驗活動，特邀電競選手即場示範。

利嘉閣地產總裁廖偉強指，「PARK SILICON」是古洞北新發展區首個私人住宅，具備先機優勢及指標性意義，且坐落於北部都會區核心發展地帶，將受惠於北區創科、商業及社區設施的不斷完善，未來發展及升值潛力顯著，加上項目鄰近作為北環綫交匯樞紐的港鐵古洞站，無論出入中港兩地或穿梭全港各區都同樣快捷便利，挾帶項目本身的頂級設計與完善配套，絕對能滿足一眾用家、跨境工作者及投資者的高度需求，相信項目將會深受市場追捧。

廖偉強續指，今年本港經濟持續向好，第一、二季GDP都有理想表現，有外資大行更大幅上調本港全年經濟預測。此外，近年各類人才入境計劃帶來的抵港人士，部分已開始轉化為實質的置業需求；而本港租金持續高企，亦促使更多人「轉租為買」，帶動剛性需求。其中，「PARK SILICON」具備北都效應及鐵路便捷的雙重優勢。