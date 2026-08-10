芊御更新53伙價單 加價最高4% 周六開賣114伙｜元朗新盤

新鴻基地產(016)元朗「芊御」銷情持續，今日(10日)售出4伙兩房戶，其中第1座16樓C室成交呎價14,929元，第3座標準樓層單位全數沽清。項目開售以來累沽321伙，價單單位累計售出約97%，套現逾17.2億元。

發展商同日更新3張價單，涉及53伙，戶型涵蓋一房及兩房，單位分別來自1A、4A及5A號價單，實用面積介乎290至413方呎，包括6伙一房及47伙兩房。由於樓層與景觀坐向有所不同，部分單位輕微上調2%至4%。

以4A價單中第1座6樓H室為例，實用面積290方呎，一房間隔，最初售價為481.61萬元，最新為500.88萬元，上調19.27萬元或約4%。