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出版：2026-Aug-10 20:54
更新：2026-Aug-10 20:54

芊御更新53伙價單 加價最高4% 周六開賣114伙｜元朗新盤

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芊御更新53伙價單 加價最高4% 周六開賣114伙｜元朗新盤

新鴻基地產(016)元朗「芊御」銷情持續，今日(10)售出4伙兩房戶，其中第116C室成交呎價14,929元，第3座標準樓層單位全數沽清。項目開售以來累沽321伙，價單單位累計售出約97%，套現逾17.2億元。

發展商同日更新3張價單，涉及53伙，戶型涵蓋一房及兩房，單位分別來自1A4A5A號價單，實用面積介乎290413方呎，包括6伙一房及47伙兩房。由於樓層與景觀坐向有所不同，部分單位輕微上調2%4%

4A價單中第16H室為例，實用面積290方呎，一房間隔，最初售價為481.61萬元，最新為500.88萬元，上調19.27萬元或約4%

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周六上午11時先到先得形式發售

發展商亦同步上載銷售安排第4號，落實於本周六(15)展開新一輪銷售，合共推售114伙。當中73伙以價單形式發售，於周六上午11時以先到先得形式發售，涵蓋6伙一房及67伙兩房，實用面積介乎290413方呎，市值近4億元。

以價單形式發售單位折實售價由421萬至588萬元，折實呎價介乎13,109元至14,872元。入場單位為第16H室及第16J室，實用面積同為290方呎一房，折實售價421萬元；而折實呎價最低單位為第23M室，實用面積412方呎，兩房間隔，折實呎價13,109元。

天台特色戶首登場

另外的41伙則以招標形式發售，包括8伙三房一套單位及33伙天台特色單位，實用面積介乎289758方呎。其中天台特色戶為首度推出市場，屬項目珍罕供應。

「芊御」共設3座住宅大樓，合共提供566伙住宅單位，戶型涵蓋一房至四房單位，實用面積249至758方呎。

即睇元朗芊御最新資訊 (House730)

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