盛滙李根興劈價近40%沽貨 北角公主大廈地舖3936萬成交｜商舖市況

舖市表現仍然受壓，投資者要大幅劈價才能成功出貨。李根興創辦的盛滙商舖基金近期連環劈價沽貨，據報最新以3,936萬元售出北角英皇道公主大廈地舖，惟成交價較最初叫價大劈超過2,560萬元或近四成才獲承接。 上述成交物業為北角英皇道165至175號公主大廈地下1、10至13號舖，建築面積約2,640方呎。最初叫價高達6,500萬元，惟在市況疲弱下，期間大幅減價近35%至4,250萬元求售，及後再進一步降價，終以3,936萬元沽出，呎價約14,909元，累計劈價2,564萬元或約39.4%。 新買家料享 5.2 厘回報

翻查資料，盛滙商舖基金於2023年斥資約2.13億元購入公主大廈一籃子商舖，合共涉及23個。據記者現場所見，是次成交舖位現由冰室承租，每月租金約17萬元，以最新成交價計算，新買家料可享約5.2厘租金回報。

盛滙上月沽 3 舖位 帳面損失逾 4400 萬 事實上，該基金近期連環蝕沽旗下舖位，包括上月分別以2,720萬元售出旺角洗衣街地舖、以3,000萬元沽出銅鑼灣波斯富街舖位，以及1,910萬元沽出北角電氣道地舖，3宗成交合共套現7,630萬元，惟帳面損失金額分別約1,230萬、約2,000萬及約1,190萬元，即合共虧蝕約4,420萬元。李根興指出，今年仍以沽2至3億元舖位為目標，同時留意投資機會。 即睇商舖買賣盤 (House730)