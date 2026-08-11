利嘉閣(工商舖)：7月買賣略回氣 宗數仍為年內次高 商廈升近30%最勁

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，縱然商廈新盤熱賣，加上店舖再度突破百宗登記，惟未能抵銷工廈買賣自高位回落，導致整體工商舖登記量在7月出現輕微回落。據土地註冊處初步臨時數字，2026年7月份全港共錄得484宗工商舖物業買賣登記，較6月份的523宗微跌7.5%，連升5個月後斷纜，但仍為年內次高。
至於月內登記總值錄得58.01億元，按月升22.4%，為年內第3高，主因是月內有較多中高價商廈登記所帶動。7月份三大範疇物業登記量錄得兩升一跌，當中以商廈近三成的升幅最勁，店舖及工廈則分別升15.1%及跌26.3%。
工廈連衝7個月後回氣 上月錄235宗
利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，工廈買賣經過上半年一路衝刺後，終在下半年首月出現回氣。數據顯示，7月份工廈買賣登記錄235宗，按月下跌26.3%，創3個月低位，為唯一逆市回落的類別；月內工廈登記佔比錄48.6%，較6月份的60.8%跌12.2個百分點。至於7月份工廈登記總值錄得13.01億元，按月跌4.1%，仍為年內第三高水平；月內平均每宗工廈均價約553.6萬元。
商廈買賣142宗 創5年半單月新高
商廈買賣方面，黃應年表示，登記量已連續2個月突破百宗，7月登記量創自2021年2月以來的66個月(即5年半)新高。今年7月份全月商廈買賣登記量錄得142宗，較6月份的111宗大升27.9%，主要受惠永康街83號新盤熱賣而錄得約43宗登記所拉動；而月內買賣登記總值也相應大升38.2%，連升2個月，創3個月最多，共錄得31.28億元，處年內第3高水平。
店舖登記按月漲15% 重上百宗水平
店舖表現方面，利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明指出，店舖買賣登記經歷1個月小休後，踏入下半年即重展升勢。數據顯示，在本地零售銷售持續增長刺激下，今年7月份店舖買賣登記共錄得107宗，按月升15.1%，重上百宗水平，為年內第4高月份；此外，月內店舖登記總值也隨之上升22.8%，錄得13.72億元，為年內次多的月份。