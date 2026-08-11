利嘉閣(工商舖)：7月買賣略回氣 宗數仍為年內次高 商廈升近30%最勁

據土地註冊處初步臨時數字，2026年7月份全港共錄得484宗工商舖物業買賣登記，較6月份的523宗微跌7.5%，連升5個月後斷纜，但仍為年內次高。(資料圖片)

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，縱然商廈新盤熱賣，加上店舖再度突破百宗登記，惟未能抵銷工廈買賣自高位回落，導致整體工商舖登記量在7月出現輕微回落。據土地註冊處初步臨時數字，2026年7月份全港共錄得484宗工商舖物業買賣登記，較6月份的523宗微跌7.5%，連升5個月後斷纜，但仍為年內次高。

至於月內登記總值錄得58.01億元，按月升22.4%，為年內第3高，主因是月內有較多中高價商廈登記所帶動。7月份三大範疇物業登記量錄得兩升一跌，當中以商廈近三成的升幅最勁，店舖及工廈則分別升15.1%及跌26.3%。