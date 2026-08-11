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出版：2026-Aug-11 14:00
更新：2026-Aug-11 14:00

內地生搶租！嶺大生抵港「即日簽約」 一炮過年付逾17萬租屯門兩房｜租賃市況

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叠茵庭位於兆康屯安里1號，2000年入伙，共有9座，提供1,728伙。(資料圖片)

正值租賃旺季，內地生積極物色租盤。利嘉閣地產屯門-兆康站分行首席分區董事胡志偉表示，該行最新促成屯門叠茵庭13座低層E室租務成交，單位實用面積約389方呎，為兩房間隔，望開揚市景。

胡志偉透露，新租客為嶺南大學學生，於抵港當日即透過利嘉閣真盤源平台鎖定目標並進行睇樓。客人鍾情屋苑鄰近嶺南大學及港鐵兆康站，出入極為便利，加上單位景致開揚、間隔方正實用，遂決定於當天即時簽約，以月租1.43萬元獨自包攬租入，並一次過預繳全年租金共17.16萬元，呎租約36.8元。

據悉，業主於2008年以約120萬元購入上址，現可享約14.3厘租金回報。資料顯示，叠茵庭位於兆康屯安里1號，2000年入伙，共有9座，提供1,728伙。

即睇屯門叠茵庭租盤 (House730)

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花都廣場位於粉嶺百和路88號，1995年入伙，共有10座，提供2,710個單位。(資料圖片)

粉嶺花都廣場兩房1.28萬租出

利嘉閣地產粉嶺-粉嶺花都分行高級聯席董事洪文鋒表示，該行最新促成粉嶺花都廣場5座低層H室租務成交，單位實用面積約392方呎，為兩房間隔，望開揚遠景。

洪文鋒指，新租客為2名內地女學生，透過利嘉閣真盤源平台物色單位下鎖定目標。租客鍾情屋苑生活配套完善，基建及交通方便，遂決定以1.28萬元承租，並一次過預繳全年租金共15.36萬元，呎租約32.7元。

據悉，業主於2020年以約538萬元購入單位，現可享約2.9厘租金回報。資料顯示，花都廣場位於粉嶺百和路88號，1995年入伙，共有10座，提供2,710個單位。

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