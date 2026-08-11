周六開賣114伙 芊御 更新價單 最高加價4%

一手市場氛圍逐步升溫，有新盤更提價出擊。新鴻基地產(016)元朗「芊御」昨更新3張價單，涉53伙，當中部分單位售價上調2%至4%。以4A價單中1座6樓H室一房為例，實用面積290方呎，售價最初481.61萬元，現更新至500.88萬元，加價19.27萬元或約4%；另同步落實於本周六展開新一輪銷售共114伙。

「芊御」迄今售出321伙，當中價單單位累沽約97%，套現逾17.2億元。新地昨更新1A、4A及5A號價單，包括6伙一房及47伙兩房，實用面積290至413方呎。由於樓層與景觀坐向有所不同，部分單位售價上調2%至4%。