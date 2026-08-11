周六開賣114伙 芊御 更新價單 最高加價4%

一手市場氛圍逐步升溫，有新盤更提價出擊。新鴻基地產(016)元朗「芊御」昨更新3張價單，涉53伙，當中部分單位售價上調2%至4%。以4A價單中1座6樓H室一房為例，實用面積290方呎，售價最初481.61萬元，現更新至500.88萬元，加價19.27萬元或約4%；另同步落實於本周六展開新一輪銷售共114伙。
「芊御」迄今售出321伙，當中價單單位累沽約97%，套現逾17.2億元。新地昨更新1A、4A及5A號價單，包括6伙一房及47伙兩房，實用面積290至413方呎。由於樓層與景觀坐向有所不同，部分單位售價上調2%至4%。
該盤周六銷售有73伙以價單形式發售，涵蓋6伙一房及67伙兩房，實用面積290至413方呎，折實價421萬至588萬元，折實呎價13,109至14,872元。入場單位為1座6樓H室及6樓J室，同為實用面積290方呎一房，折實價421萬元；將以先到先得形式發售。另有41伙以招標形式發售，包括8伙三房一套及33伙天台特色戶，實用面積289至758方呎；其中天台特色戶為首度推出市場。
叡璟I錄逾8000查詢
華潤置地(海外)西南九龍「叡璟I」暫錄逾8,000個查詢，銷售及市場營銷總監孔建稱，日內開價，最快下周開售。他稱，項目為買家設專屬禮遇，送西九文化區「香港故宮之友」及「M+會員」全年會籍，並夥拍本港跨媒體藝術家黃宏達，為項目度身創作專屬的多媒體彩繪作品。
利嘉閣開設PARK SILICON旗艦店
會德豐地產旗下古洞北「PARK SILICON」暫收逾1,200票，集團副主席兼常務董事黃光耀指，計劃短期內加推全新2號價單應市，而項目設約10萬方呎基座商場，已有餐飲商戶等落實進駐。另外，利嘉閣地產於港鐵上水站內開設項目旗艦店，以配合其銷售推廣。
即睇古洞北「PARK SILICON」第1期最新資訊(House730)