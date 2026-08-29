家居設計｜地板牆身材料到配色 涼感裝修4大技巧

每逢香港漫長酷熱的夏天，室內動輒高溫悶熱。然而，單靠後期開大冷氣只是治標，若房屋本身的防熱與通風能力不足，不僅耗電量大，居住舒適度亦大打折扣。要在源頭阻斷熱力，裝修初期的「硬裝設計」才是關鍵。透過合理的建材挑選、空間佈局、通風設計以及色彩燈光搭配，就能從源頭阻擋熱力侵入。裝修佬將從硬裝的四大層面，為大家拆解如何透過裝修設計，打造一個真正清涼舒適的家居空間。 1. 建材選擇：地磚與牆面 建材直接影響室內的吸熱與散熱速度。在香港的高溫潮濕環境下，硬裝建材的「熱傳導率」是決定室內體感溫度的關鍵因素。

地面材料：相較於木地板或複合地板，拋光磚、石膏磚或仿古磚等陶瓷質地建材具有較高的熱傳導率與較大的熱容積。這類材料觸感冰涼，能迅速散逸室內積聚的熱氣。若偏好木質紋理，可考慮使用「木紋磚」替代實木，既能保留溫馨的視覺效果，又能發揮地磚的清涼特性。 牆面與裝飾：在客廳電視背景牆、廚房檯面或窗台位置，適度引入花崗岩、大理石或石英石等天然石材。石材表面溫度通常低於環境氣溫，不僅能提供冰涼觸感，亦能在視覺上增添大氣、清爽的質感。

半透明隔間：傳統磚牆會阻擋光線傳播與空間流動，加劇壓迫與悶熱感。在需要分隔區域的位置，選用亞加力、半透明聚碳酸酯板 (陽光板) 或磨砂材質作輕質間隔，能在保持隱私的同時透入柔和光線，減少大面積封閉牆體所積聚的熱氣。

2.通風與對流：讓空氣動起來 室內悶熱往往是因為空氣不流通。良好的通風設計能帶走室內濕氣與熱氣，營造自然的涼風體驗。 引導穿堂風：在規劃開口 (門窗) 位置時，應盡量讓進風口與出風口形成對角線或直線對流。若單位屬於單面採光或格局較多隔牆，可考慮使用透光不透人的玻璃磚隔牆、百葉門，避免硬質實牆阻擋氣流。 開放式或半開放式：減少不必要的非承重牆，採用開放式廚房、開放式客餐廳設計，不僅能讓空間感增大，還能促進大範圍的空氣循環，減少死角積熱。

3.色彩與材質：用視覺實現「降溫感」 視覺對人體的體感溫度感受有顯著的心理暗示作用。透過色彩與視覺質感的調配，可以有效降低空間的「躁熱感」。 冷色調與高明度配色：牆面、地磚及大面積硬裝塗料，建議以淺藍、薄荷綠、冷灰、純白等冷色系為主。淺色系光線反射率高，吸熱少，同時能在心理上給人一種清爽、寧靜的感覺。 避免大面積濃重暖色：大紅色、橙色、深黃色等暖色調，在視覺上容易令人產生悶熱與壓迫感，應盡量避免在採光充足或空間較小的房間大面積使用。

4.燈光與發熱源：減少室內「隱形熱源」 很多人忽視了燈具與家電本身也是室內的發熱源。合理的電路與燈光規劃，是保持清涼不可忽視的一環。 採用高效能LED燈具：傳統的鹵素燈、石英燈及白熾燈在發光時會產生大量的熱能，長時間開啟會顯著拉高室溫。LED燈具的光電轉換效率高，發熱量極低，是降溫裝修的首選。 選用冷色溫燈光：在夏天或日常使用中，可多利用4000K (自然白光) 至 5000K (冷白光) 的燈光。相較於3000K的暖黃光，冷白光能創造出清新、明亮的室內氣氛。

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