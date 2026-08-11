馬會時隔9年再沽貨！旺角塘尾道舖5100萬成交 帳面勁賺逾6倍｜商舖市況

向來甚少沽售物業的香港賽馬會，隨着網上、手機投注普及，不少場外投注處陸續關閉，並同時放售手上自用舖位物業。最新售出大角咀塘尾道27至41號百勝大廈地下及1樓易手，物業地舖面積約3,497方呎，1樓面積約3,540方呎，合共約7,037方呎，上月初以5,100萬元交吉沽出，呎價約7,247元。

翻查資料，該舖原由香港賽馬會持有，早於1987年以700萬元購入用作場外投注站多年。至去年6月停止營業後一直丟空，曾以月租約20萬元放租，惟未獲承租，最終持貨約39年易手，帳面獲利約4,400萬元，物業期內升值約6.3倍。