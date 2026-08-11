馬會時隔9年再沽貨！旺角塘尾道舖5100萬成交 帳面勁賺逾6倍｜商舖市況

向來甚少沽售物業的香港賽馬會，隨着網上、手機投注普及，不少場外投注處陸續關閉，並同時放售手上自用舖位物業。最新售出大角咀塘尾道27至41號百勝大廈地下及1樓易手，物業地舖面積約3,497方呎，1樓面積約3,540方呎，合共約7,037方呎，上月初以5,100萬元交吉沽出，呎價約7,247元。
翻查資料，該舖原由香港賽馬會持有，早於1987年以700萬元購入用作場外投注站多年。至去年6月停止營業後一直丟空，曾以月租約20萬元放租，惟未獲承租，最終持貨約39年易手，帳面獲利約4,400萬元，物業期內升值約6.3倍。
資料顯示，新買家為香港基督教會宣道堂(Hong Kong Christian Shuen Tao Church)，該宗教團體於大角咀區多年，預計是次入市作為自用。
2017年沽同區舖位 帳賺逾3700萬
翻查資料，馬會對上一次出售物業為2017年12月，以3,950萬元交吉售出大角咀塘尾道197至199號好世界洋樓地下5至7號舖，面積約3,070方呎，呎價約1.29萬元。馬會早於1975年以211萬元購入該舖，持貨約42年，帳面獲利3,739萬元，物業期內升值約17.7倍。
放售市區3個舖位
除上述已售出物業外，馬會目前有3個市區舖位亦正在放售，包括中環干諾道中64號香港中華廠商聯合會大廈地下A號舖、上環水坑口街9號地下5號舖，以及尖沙咀柯士甸道124至126號帝寶樓地下A至B號舖，當中上環及尖沙咀兩舖意向價分別為1億及1.4億元。