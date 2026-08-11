滿．意兩期部署季內開售 現樓單位即日起開放預約參觀｜愉景灣新盤

陳秀珍(右)指，「滿．意」兩期計劃今季內推售，價錢會參考港島南區及中西半山的新盤；左為李肇文。

由香港興業(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣全新豪宅區「意濤」的新盤「滿．意」及「滿．意2期」今日(11日)公布最新銷售部署，香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，自「意濤」展開宣傳推廣後，迄今已錄得逾1.5萬宗查詢，今日起開放「滿．意2期」現樓單位予公眾預約參觀，計劃今季內推售。

陳秀珍指，項目價錢會參考港島南區及中西半山的新盤，而目前接獲的查詢中，約60%為本地客、約23%為內地客，餘下約17%為外籍人士。