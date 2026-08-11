滿．意兩期部署季內開售 現樓單位即日起開放預約參觀｜愉景灣新盤

由香港興業(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣全新豪宅區「意濤」的新盤「滿．意」及「滿．意2期」今日(11日)公布最新銷售部署，香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，自「意濤」展開宣傳推廣後，迄今已錄得逾1.5萬宗查詢，今日起開放「滿．意2期」現樓單位予公眾預約參觀，計劃今季內推售。
陳秀珍指，項目價錢會參考港島南區及中西半山的新盤，而目前接獲的查詢中，約60%為本地客、約23%為內地客，餘下約17%為外籍人士。
11樓3個精選戶打造成「家居布置單位」
中信泰富物業代理有限公司董事李肇文稱，今日邀請傳媒率先參觀「滿．意2 期」第1座10樓及11樓全層現樓單位，包括第1A座10及11樓A室、第1B座10及11樓A室、B室及C室，戶型涵蓋一房至四房三套房連儲物室，實用面積由469至1,757方呎。當中第1A座10及11樓A室更屬「樓王」四房海景大宅，以「維港門廊」海景為核心視覺，一層一伙設計，尊設私人升降機大堂。
此外，項目更特別邀請設計團隊將11樓的3個精選單位打造成「家居布置單位 (Home Staging Units)」，以交樓標準單位為基礎下，以一系列富有意式度假生活美學與設計感的傢俬及藝術裝飾作布置，融入山海盛景。
「意濤」全盤有約1,400伙，戶型涵蓋一房至四房，項目外望全新16萬方呎中央公園，公園設1,200米緩跑徑、950米單車徑等。當中「滿．意」提供320伙一房至四房分層單位，實用面積由425至1,683方呎；而「滿．意2期」提供170伙一房至四房分層單位，實用面積由469至4,416方呎。