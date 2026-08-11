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出版：2026-Aug-11 19:25
更新：2026-Aug-11 19:25

ONE STANLEY天際特色連傢俬大宅4275萬成交 呎價逾3.5萬｜赤柱豪宅

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鄭智荣(右)表示，「ONE STANLEY」迄今售出51伙，總成交金額約55億元。

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」今日(11)招標售出1伙，為第83B單位天際特色大宅，實用面積1,215方呎，屬三房一套連儲物套房、儲物房及天台間隔，設私人升降機大堂，可直達地庫停車場，以4,275萬元成交，呎價約35,185元。

買家購入作長線投資

據悉，新買家為本地資深投資者，居於香港傳統豪宅地段，看中「ONE STANLEY」位處於香港南區臨海地段，並由Robert A.M. Stern Architects國際建築團隊設計，同時有見項目近期錄得高回報租賃成交，故決定購入單位作為長線投資用途。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「ONE STANLEY」迄今售出51伙，總成交金額約55億元，當中連天台分層大宅僅餘最後1伙，屬第83A單位。項目多款戶型現僅餘少量單位或已悉數沽清，銷售成績理想。集團對項目短期內再創佳績充滿信心，並考慮於9月份調高項目的內部指引價。

鄭智荣指，近期一手樓市百花齊放，而本港優質全新海景超級豪宅供應向來稀缺，吸引不少富豪買家紛紛物色心儀豪宅物業。集團預計豪宅的全年升幅將達到13%18%；而中小型住宅的升幅預計則達10%15%

ONE STANLEY」依山臨海而建，整個項目共提供82伙，當中包括50114層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。

即睇赤柱ONE STANLEY最新資訊 (House730)

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