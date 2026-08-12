葵涌全幢工業大廈放售 意向價1.6億｜工廈市況

第一太平戴維斯(香港)獲委任為獨家代理公開出售葵涌葵秀路17至21號兩業工業大廈，總批則面積約56,696方呎，地盤面積約5,700方呎，意向價約1.6億元。
物業樓高10層，坐擁三面單邊臨街優勢，視野開揚且採光充足。單位間隔方正，室內少柱設計讓空間規劃更具彈性。用途分布上，地下設有工廠及停車場，一至十樓則為工廠。面積及規格方面，地下至三樓每層批則面積約5,700方呎，四樓至十樓每層約4,842方呎。地下樓底高達約4.32米，其餘樓層高度約3.2至3.3米。物業樓面承重達每方呎150磅，並配備6個車位，全面滿足企業的日常營運及物流需求。
此外，物業地理位置優越，坐落於葵涌核心商貿區，步行約7分鐘即達港鐵葵興站。交通網絡四通八達，只需30分鐘車程即可穿梭港九新界，並迅速連接香港國際機場及高鐵西九龍站等主要國際交通樞紐，極具便利性。
業主於去年斥近千萬妥善完成強制驗樓及驗窗工程
第一太平戴維斯副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新表示，業主於去年已斥資近1,000萬元，妥善完成強制驗樓及驗窗工程，並為物業進行全面翻新。如今大廈外牆及內部均煥然一新，不但大幅減輕新買家短期的維修與資本開支壓力，更有助提升物業的整體形象及市場競爭力。區內全幢放售的機會極為罕有，實用間隔尤其適合經營迷你倉、共享工作室、電商物流及輕工業等多元化用途。