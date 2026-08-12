葵涌全幢工業大廈放售 意向價1.6億｜工廈市況

第一太平戴維斯(香港)獲委任為獨家代理公開出售葵涌葵秀路17至21號兩業工業大廈，總批則面積約56,696方呎，地盤面積約5,700方呎，意向價約1.6億元。

物業樓高10層，坐擁三面單邊臨街優勢，視野開揚且採光充足。單位間隔方正，室內少柱設計讓空間規劃更具彈性。用途分布上，地下設有工廠及停車場，一至十樓則為工廠。面積及規格方面，地下至三樓每層批則面積約5,700方呎，四樓至十樓每層約4,842方呎。地下樓底高達約4.32米，其餘樓層高度約3.2至3.3米。物業樓面承重達每方呎150磅，並配備6個車位，全面滿足企業的日常營運及物流需求。