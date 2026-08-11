永光地產銅鑼灣2幢銀座式商廈部分樓層招租 意向呎租40元起｜商廈市況

根據旅發局公布，最新6月訪港遊客再錄新高，上半年累計已錄得約2,617萬人次，按年增長13%，增長勢頭為本港零售及餐飲市場注入消費動力。銅鑼灣核心區作為本地居民與海內外旅客的必到之地，對餐飲、零售消費的需求高。永光地產趁機將旗下位於著名餐飲地段的銅鑼灣兩幢銀座式商廈，分別為永光中心及永光商業大廈，推出矜罕餐飲樓層公開招租，並委託中原(工商舖)作特約代理負責租賃事宜。位於軒尼詩道永光商業大廈每層1,300方呎，優惠期意向月租約62,888元；而位於登龍街(食街)永光中心每層2,045方呎，優惠期意向月租約81,888元。

中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事莊朗文表示，是次特約代理項目位於銅鑼灣軒尼詩道499號永光商業大廈，放租樓層皆為業主早前保留的精選單位，當中20樓全層新近完成翻新，其建築面積約1,300方呎，全層附設冷氣及60AMP三相電，可即租即用，優惠期意向月租約57,233元，折合意向呎租約44元，屬於放租單位中呎租最相宜的選擇，極為適合各類零售及高端服務行業進駐。 至於同廈的14樓全層單位，建築面積約1,300方呎，內附齊全的日本料理店裝修配套及布局，電力配置為100AMP三相電，優惠期意向月租約62,888元，意向呎租約48元，可馬上進駐。

內附食肆裝修及現成生財工具 莊朗文稱，至於另一個項目則為銅鑼灣登龍街28號永光中心，當中以15樓全層最為矚目，物業建築面積約2,045方呎，內附齊備的日本串燒店專屬裝修及現成生財工具，還配備160AMP三相電。單位目前已交吉，適合餐飲經營者即租即用，免卻開業前漫長裝修期，可以馬上迅速投入經營，全層單位優惠期意向月租僅約81,888元，意向呎租約40元，對經營日本串燒店及飲食業的租客極具吸引力。 除15樓外，大廈亦同步推出多個優質樓層滿足各類餐飲零售需求，當中包括7樓、8樓、13樓、18樓、20樓及21樓全層等，優惠期放租意向呎租均由40元起，租戶可根據業務需要選擇單一樓層或多層相連單位，靈活應對不同經營規模，是進駐銅鑼灣核心地段餐飲或零售業務的性價比之選。

莊朗文補充，永光中心合共23層，由永光地產發展有限公司發展。大廈全層建築面積由約2,045至3,940平方呎不等，地庫至3樓作為商舖與飲食用途，6樓至25樓則為寫字樓、零售店及餐飲用途，配備3部全新嶄新型、智能免觸碰升降機SMART TOUCHLESS LIFTS，快速直達各層，並由著名國際性專業團隊JLL(仲量聯行)，提供24小時貼心專業物業管理和客戶服務。物業全部採用一梯一伙及無柱位設計，讓租戶享有私隱度及彈性裝修，且單位齊備來去水、電、煤氣，能迎合高級食肆要求。

莊朗文表示，永光旗下兩幢銀座式商廈皆坐落於銅鑼灣區人流最旺盛的地段，毗鄰崇光百貨、希慎廣場及時代廣場等大型地標商場，周邊名牌集中，商業氛圍極為濃厚，匯聚了大量特色食肆及人氣餐廳，向來一舖難求。兩座物業的交通配套亦極為完善，鄰側為港鐵銅鑼灣站出入口，巴士、小巴、的士及電車均直達門前，加上鄰近海底隧道，往來各區迅速可達，能有效為進駐的商戶吸納穩定且龐大的客流量。 莊朗文分析，隨著旅客量呈現較高增長勢頭，令本港零售及餐飲市場消費動力有所提升。是次招租的銀座式商廈均具優越地理位置、完善餐飲硬件配套及高靈活度的無柱空間，能有效協助餐飲及零售租戶減少前期開業資金投入。租客進駐該區更能迅速捕捉旅客與本地消費熱潮，絕對是在核心商圈短、中期和長遠發展的理想首選。鑑於上述兩廈的位置與配套均極有市場競爭力，且大部分樓層更附設現成高級裝修，莊氏預料是次特約代理兩幢銀座式商廈一籃子物業會在短時間內獲得零售、服務及餐飲租戶積極查詢及洽租。