外區客入市火炭星凱．堤岸一房 5年跌價10%｜半新樓成交

中原地產玖瓏山分行經理霍栢雄表示，近期整體大市氣氛正面，帶動交投，分行最新錄火炭新晉屋苑星凱．堤岸5座低層E室成交，單位實用面積約348方呎，一房間隔，日前議價後以660萬元沽出，呎價約18,966元。

霍栢雄透露，新買家為外區客，見屋苑環境舒適，位置相當方便，即決定購入單位自住。據了解，原業主於2021年以732萬元買入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧蝕72萬元，單位期內貶值約9.8%。

資料顯示，星凱．堤岸位於火炭坳背灣街1號，毗鄰港鐵火炭站，2023年入伙，共有4座，提供1,335伙。