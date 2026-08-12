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出版：2026-Aug-12 10:45
更新：2026-Aug-12 10:45

藍田匯景花園百萬裝修三房3.3萬租出 長情業主享20厘回報｜二手樓租賃

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匯景花園共有17座，提供4,110個單位。(資料圖片)

中原地產東九龍麗港城第一分行高級分行經理郭麗娟表示，分行最新促成藍田匯景花園17座低層F室租賃成交，單位實用面積約718方呎，採三房套房間隔。單位坐向正南方，擁開揚翠綠景致，以3.3萬元租出，呎租約46元。

郭麗娟指，新租客為一對專業人士夫婦，鍾情單位擁全新百萬裝修，可即租即住，加上景觀開揚，考慮片刻即決定承租自用。

據了解，原業主早於1991年以201.4萬元購入單位，現租出單位可享約20厘租金回報。資料顯示，匯景花園位於藍田匯景道8號，1991年入伙，共有17座，提供4,110個單位。

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