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出版：2026-Aug-12 09:00
更新：2026-Aug-12 09:00

叡璟I示範單位｜473呎兩房附裝修開廚戶 自然風格設計(多圖有片)｜西南九龍新盤

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叡璟I示範單位｜473呎兩房附裝修開廚戶 自然風格設計(多圖有片)｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍全新住宅項目「叡璟」第1期「叡璟I」設有兩個示範單位予公眾參觀，項目兩房單位佔期數整體約44%，其中以第3(3B)28H室為藍本搭建的附裝修設計示範單位，屬兩房(開放式廚房)間隔，實用面積473方呎，適合換樓客及分支家庭。

單位以自然風格為設計主題，將大自然元素貫穿全屋，營造出自然時尚的氛圍，打造溫馨的居家環境。客飯廳及開放式廚房採用流暢的弧線設計，為將自然質感融入日常生活，設計上選用特色藝術漆與天然木材，搭配獨特天然木地板拼花。客飯廳接通三合一「GREEN PATIO LIVING」特色露台。

開放式廚房配備德國名牌SIEMENS雙爐頭電磁爐、嵌入式蒸焗爐、嵌入式洗衣乾衣機，以及中國高端廚電領導品牌FOTILE方太抽油煙機。據方太油煙機官網指，其抽油煙機結合專利排煙技術與極簡美學，特別適合中式爆炒廚房。強勁吸力瞬吸油煙，高效防止油煙倒灌。全系配備易潔塗點與智能感應控制，運行靜音低噪。

⇊直擊叡璟I3(3B)28H室附裝修設計示位

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主人睡房延續客飯廳的設計基調，營造溫暖明亮的氛圍，空間以淺素色為主調，搭配通透質感的定製玻璃衣櫃。至於設計師將睡房1規劃為書房，以布藝工作室為設計主題，搭配定製書桌及書櫃組合，點綴各類布藝相關擺設，打造舒適完整的工作空間。

浴室牆身及地面以天然石材鋪砌，配上壁燈作點綴，打造低調富有藝術氛圍感的淋浴空間。洗手盆櫃採用高級皮紋飾面，搭配灰色石材檯面。

「叡璟I」由第3A座及第3B座組成，提供507伙，單位戶型涵蓋一至三房一套，另設平台及頂層特色戶，實用面積由267680方呎；當中主打一房及兩房戶，合共佔逾六成。項目住宅停車位設於地庫1樓及2樓，提供合共491個停車位，預計關鍵日期為20281125日。

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