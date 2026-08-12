叡璟I示範單位｜473呎兩房附裝修開廚戶 自然風格設計(多圖有片)｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍全新住宅項目「叡璟」第1期「叡璟I」設有兩個示範單位予公眾參觀，項目兩房單位佔期數整體約44%，其中以第3(3B)座28樓H室為藍本搭建的附裝修設計示範單位，屬兩房(開放式廚房)間隔，實用面積473方呎，適合換樓客及分支家庭。

單位以自然風格為設計主題，將大自然元素貫穿全屋，營造出自然時尚的氛圍，打造溫馨的居家環境。客飯廳及開放式廚房採用流暢的弧線設計，為將自然質感融入日常生活，設計上選用特色藝術漆與天然木材，搭配獨特天然木地板拼花。客飯廳接通三合一「GREEN PATIO LIVING」特色露台。