叡璟I示範單位｜313呎交樓標準一房 格局方正實用(多圖有片)｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍全新住宅項目「叡璟」第1期「叡璟I」設有兩個示範單位予公眾參觀，其中以第3(3B)座28樓B室為藍本搭建的交樓標準示範單位，屬一房(開放式廚房)間隔，實用面積313方呎，為投資客、海歸派、內地專材首選。 單位大門配備Lockly智能電子門鎖，支持指紋、密碼、感應卡及藍牙解鎖，為住戶提供智能且貼心的安全保障。入口大門旁備有嵌入式鞋櫃，並裝設採用NCCO專利科技的空氣淨化機，有效殺滅細菌病毒。此外，大門旁貼心配備全身鏡，滿足住戶日常使用需求。全屋窗簾位置均預留電源插座，後期可加裝電動窗簾，提升居住便捷度。

開放式廚房配備德國名牌SIEMENS雙爐頭電磁爐、嵌入式蒸焗爐、嵌入式洗衣乾衣機，以及中國高端廚電領導品牌FOTILE方太抽油煙機，據方太油煙機官網指，其抽油煙機結合專利排煙技術與極簡美學，特別適合中式爆炒廚房。強勁吸力瞬吸油煙，高效防止油煙倒灌。全系配備易潔塗點與智能感應控制，運行靜音低噪。 另外，廚房配備電動隱藏式調味架及摺疊收納層架，延伸廚房收納空間。櫥櫃貼心預留電插座，可供住戶自行配置淨水器之用，另配備隱藏式垃圾桶，保持廚房整潔美觀。至於廚房與睡房均配備USB Type-A、Type-C雙接口的電源插座，方便日常各類設備充電。

⇊直擊 叡璟 I 第 3(3B) 座 28 樓 B 室交樓標準示位 ⇊

客飯廳及睡房格局方正實用，空間布局靈活多變。客飯廳接通三合一「GREEN PATIO LIVING」特色露台，貼心配置迷你咖啡桌、可調式壁燈及獨立防水插座。露台更設有多功能摺疊桌， 靈活開合設計，輕鬆化身專屬戶外工作區或露天影院。 浴室洗面盆採用「偏位去水」設計，巧妙規劃去水管位置，以騰出儲物空間，配合櫃側的隱藏式儲物空間，讓衛浴收納整齊有序；鏡櫃貼心設有LED化妝鏡。 「叡璟I」由第3A座及第3B座組成，提供507伙，單位戶型涵蓋一至三房一套，另設平台及頂層特色戶，實用面積由267至680方呎；當中主打一房及兩房戶，合共佔逾六成。項目住宅停車位設於地庫1樓及2樓，提供合共491個停車位，預計關鍵日期為2028年11月25日。