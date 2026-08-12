今日開價 叡璟I 首批最少102伙

焦點市區全新盤開價在即，華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」預告今日公布首張價單，涉及不少於102伙，戶型涵蓋一房至三房。發展商昨率先向傳媒開放兩個示範單位，分別為1個附裝修設計的兩房及1個交樓標準一房單位，期望在開價後隨即開放予公眾參觀，並同步接受認購登記，最快下周展開首輪銷售。

華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建表示，項目接獲不少兩房(開放式廚房)戶型查詢，此戶型亦屬項目主打之一，兩房戶佔期數整體約44%。