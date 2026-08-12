今日開價 叡璟I 首批最少102伙

焦點市區全新盤開價在即，華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」預告今日公布首張價單，涉及不少於102伙，戶型涵蓋一房至三房。發展商昨率先向傳媒開放兩個示範單位，分別為1個附裝修設計的兩房及1個交樓標準一房單位，期望在開價後隨即開放予公眾參觀，並同步接受認購登記，最快下周展開首輪銷售。
華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建表示，項目接獲不少兩房(開放式廚房)戶型查詢，此戶型亦屬項目主打之一，兩房戶佔期數整體約44%。
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲稱，其中以3(3B)座28樓H室為藍本搭建附裝修設計示範單位，屬兩房(開放式廚房)間隔，實用面積473方呎，適合換樓客及分支家庭。另以3(3B)座28樓B室為藍本搭建交樓標準示範單位，屬一房(開放式廚房)間隔，實用面積313方呎，為投資客、海歸派、內地專材首選。
愉景灣滿．意部署本季內推售
由香港興業(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣全新豪宅區意濤的新盤「滿．意」及「滿．意2期」即日起開放現樓單位予公眾預約參觀。香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍指，項目迄今錄逾1.5萬宗查詢，當中約60%為香港人，約23%及17%分別為內地客及外籍人士，計劃季內推售，定價會參考港島南區及中西半山豪宅物業。
海瑅灣系列累沽逾千伙
將軍澳日出康城壓軸一期、信和置業(083)牽頭發展的第13期「海瑅灣」系列於過去3日沽出16伙，套現逾1.2億元；帶動整體售出伙數突破1,000伙，總套現金額逾87億元。信置執行董事田兆源稱，買家中約70%為港人年輕家庭，約25%為國內專才，另有約5%為外國專才。
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