PARK SILICON加推33伙 周日首輪價單銷售82伙入場價548萬｜古洞新盤

北部都會區古洞北首個新盤、會德豐地產旗下鄉梓路23號「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS，今日(12日)宣布加推33伙，同時落實將於周日(16日)首輪銷售100伙，當中以價單推售82伙，另外18伙以招標形式推售。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目目前錄得近2,000個認購登記，超額認購逾23倍，展銷廳五天內更吸引15,000人次參觀。
價單2號涉及33伙單位，包括6伙1房（開放式廚房）單位、5伙兩房（開放式廚房）單位及22伙兩房（梗廚）單位。單位實用面積311至480方呎，以最高折扣15%計算，折實售價由548萬至875.5萬元，折實呎價由17,106至18,376元，折實平均呎價為17,928元。
銷售安排第1號，共100伙，當中以價單發售82伙及招標發售18伙。在82伙價單發售單位中，包括26伙一房（開放式廚房）單位、26伙兩房（開放式廚房）單位及30伙兩房（梗廚）單位，另設13伙三房（開放式廚房）單位及5伙平台特色户招標。單位實用面積275至576方呎，折實售價548萬至875.5萬元，折實呎價由17,106至18,376元，折實平均呎價17,791元。
最低售價單位為第2A座5樓 E室，一房(開廚)戶型，實用面積311方呎，折實售價548萬元，折實呎價17,621元；最低呎價單位為第2A座5樓D室，兩房（開廚）戶型，實用面積432方呎，折實售價739萬元，折實呎價17,106元。
首輪銷售分為A1、A2及B組，當中A1組須選購2至8伙指定單位，A2組須選購1伙兩房梗廚單位；B組須選購1伙指定單位。
黃光耀補充指，本次加推包括高層單位，故屬原價加推，並指視乎情況有機會於首輪銷售後隨即再加推。他亦指，目前入票客源中約5成為新界本區客、約4成來自九龍，其餘則來自內地。另外約7成為自用客，約3成為投資客。
「PARK SILICON」項目分兩期發展，合共提供781伙。當中第2期「PALO SPRINGS」由2A及2B座組成，設27層，提供324伙，單位實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房戶、78伙兩房(開放式廚房)戶、139伙兩房(梗廚)戶、52伙三房(開放式廚房)戶，以及12伙平台特色戶。