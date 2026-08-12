PARK SILICON加推33伙 周日首輪價單銷售82伙入場價548萬｜古洞新盤

價單2號涉及33伙單位，包括6伙1房（開放式廚房）單位、5伙兩房（開放式廚房）單位及22伙兩房（梗廚）單位。單位實用面積311至480方呎，以最高折扣15%計算，折實售價由548萬至875.5萬元，折實呎價由17,106至18,376元，折實平均呎價為17,928元。

北部都會區古洞北首個新盤、會德豐地產旗下鄉梓路23號「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS，今日(12日)宣布加推33伙，同時落實將於周日(16日)首輪銷售100伙，當中以價單推售82伙，另外18伙以招標形式推售。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目目前錄得近2,000個認購登記，超額認購逾23倍，展銷廳五天內更吸引15,000人次參觀。

銷售安排第1號，共100伙，當中以價單發售82伙及招標發售18伙。在82伙價單發售單位中，包括26伙一房（開放式廚房）單位、26伙兩房（開放式廚房）單位及30伙兩房（梗廚）單位，另設13伙三房（開放式廚房）單位及5伙平台特色户招標。單位實用面積275至576方呎，折實售價548萬至875.5萬元，折實呎價由17,106至18,376元，折實平均呎價17,791元。

最低售價單位為第2A座5樓 E室，一房(開廚)戶型，實用面積311方呎，折實售價548萬元，折實呎價17,621元；最低呎價單位為第2A座5樓D室，兩房（開廚）戶型，實用面積432方呎，折實售價739萬元，折實呎價17,106元。